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إبراهيموفيتش لجمهوره: الجميع سيستمتع بأدائي قريبا
ابراهيموفيتش

إبراهيموفيتش لجمهوره: الجميع سيستمتع بأدائي قريبا

الثلاثاء، 2 مايو 2017 08:51 م

وجه المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، رسالة لمتابعيه أكد فيها “أن الجميع سيستمتع بأدائه قريبا”.
يذكر أن المهاجم المخضرم (35 عاما) قد تعرض لقطع في الرباط الصليبي لركبته اليمنى في العشرين من أبريل المنصرم خلال مباراة فريقه أمام أندرلخت البلجيكي في بطولة دوري أوروبا، ليخضع فجر اليوم الثلاثاء لعملية جراحية في إحدى مستشفيات ولاية كانساس الأمريكية.
ونشر زلاتان على حسابه الرسمي على موقع انستجرام تعليقا مصحوبا بصورة ركبته المصابة قائلا: “تمت العملية.. تم علاج ركبتي وأنا أقوى، شكرا لكم مرة أخرى على دعمكم، سنستمتع معا بأدائي قريبا”.
وكان وكيل أعمال اللاعب السويدي، مينو رايولا، قد أوضح في وقت سابق اليوم أن العملية تمت بنجاح، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذه الإصابة لن تنهي مسيرة زلاتان في ملاعب كرة القدم.
وقال رايولا : “زلاتان إبراهيموفيتش خضع لعملية جراحية ناجحة في الركبة، سيتعافى بشكل كامل، وهو لم يتعرض لإصابة تنهي مسيرته”.
وسيبقى إبرا، وهو هداف المان يونايتد هذا الموسم بـ28 هدفا، بعيدا عن الملاعب لمدة تتراوح بين 6-8 أشهر.

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