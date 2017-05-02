 Moheet on google
الثلاثاء 2 مايو 2017 09:45 مساءً
روابط سريعة
ايناسيو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلي غدا
مايوكا

ايناسيو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلي غدا

الثلاثاء، 2 مايو 2017 08:43 م

أعلن البرتغالي إيناسيو المدير الفني لنادي الزمالك، قائمة الأبيض لمواجهة الإسماعيلي غدا الأربعاء في إطار الجولة 27 من الدوري الممتاز لكرة القدم.
وجاءت القائمة على النحو التالي:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي ومحمود جنش.
خط الدفاع: علي جبر ومحمود حمدي الونش وحسني فتحي واسامة ابراهيم ومحمد ناصف
خط الوسط: طارق حامد ومعروف يوسف ومحمود دونجا ومصطفى فتحي وأحمد رفعت وإبراهيم صلاح وصلاح ريكو ومحمود عبد الرازق شيكابالا
خط الهجوم: باسم مرسي وستانلي ومايوكا وأحمد جعفر.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3