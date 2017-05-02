فجر فريق النصر للتعدين مفاجأة في الدوري الممتاز لكرة القدم، حيث فاز على نظيره الاتحاد السكندري بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء، على استاد أسوان الرياضي في إطار منافسات الأسبوع ال27 من مسابقة الدوري.

ففي الدقيقة 60 سجل اللاعب هيثم مصطفى الهدف الأول لصالح النصر عن طريق ضربة جزاء، وفي الدقيقة 74 تم طرد لاعب الاتحاد نور السيد بسبب حصوله على إنذارين ليكمل الاتحاد المدة المتبقية من المباراة بعشرة لاعبين فقط، واستغل فريق النصر للتعدين هذا النقص العددي بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 78 عن طريق اللاعب عبد القادر فال.

وبهذا الفوز، اقتنص فريق النصر للتعدين ثلاث نقاط غالية في جدول ترتيب الدوري، رفعت رصيده إلى 22 نقطة في المركز ال16 ، بينما تجمد رصيد الفريق السكندري عند 37 نقطة في المركز السابع.