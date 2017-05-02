سادت حالة الفرحة والسعادة، على وجه صلاح سالم، جد الطفلة «جنى»، المعروفة إعلاميا بـ”طفلة البامبرز”، عقب إحالة قاضى جنايات المنصورة أوراق مغتصبها إلى فضيلة المفتى.

وصرخ جد الطفلة عقب النطق بإحالة أوراق المتهم إلى المفتي قائلا: «الله أكبر.. الله أكبر، كنت واثق فى قضاء مصر وحكمه العادل وعارف إن حق جنى هيرجع».

وأضاف: «كنت قلقان، بس عارف إن قضاءنا بخير، وقضية جنى أصبحت قضية مجتمع، وبشكر كل من ساندنا في القضية، وكانت قضية جنى هى شغلهم طول الفترة الماضية، وشكرا قضاء مصر العادل».

وكان اللواء أيمن الملاح، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا بقيام المتهم “إبراهيم.م .م”، 36 عامًا، باغتصاب الطفلة “جنى م.ا”، بعد اختطافها من أمام منزلها، والتعدي عليها بمكان مهجور وإصابتها بنزيف حاد، وبتقنين الإجراءات تمكن من ضبطه والذى اعترف أمام النيابة، وأمام هيئة المحكمة بقيامه بالواقعة.