ارتفعت حصيلة الهجوم الذي شنه تنظيم (داعش) الإرهابي قرب مخيم للاجئين بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا إلى 37 شخصًا على الأقل أغلبهم مدنيون.

كان الهجوم قد وقع قبل فجر اليوم الثلاثاء ، بعد أن تسلل المسلحون إلى بلدة رجم الصليبي الواقعة على امتداد خط المواجهة الذي يفصل بين إقليم الحسكة الذي تسيطر عليه القوات الكردية، وبين المناطق التي يسيطر عليها داعش في الجنوب، وقام عدد من المتشددين بتفجير أنفسهم عند نقطة تفتيش كردية، بينما قام آخرون بمهاجمة المدنيين النائمين في معسكر مجاور يؤوي مئات النازحين الذين فروا من المنطقة الخاضعة لداعش.

ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية عن اللجنة الدولية للإغاثة قولها - في بيان - إن هناك عدة أطفال بين المصابين والجرحى.

على صعيد آخر، قدر المرصد السوري لحقوق الإنسان حصيلة القتلى بـ38 قتيلا، بينهم 23 مدنيا معظمهم عراقيون.

ويتعرض تنظيم (داعش) إلى الهجوم من مجموعة من القوات في سوريا والعراق، وتقوم قوات الدفاع الذاتي في سوريا بالقتال لاستعادة مدينة الطبقة من داعش، التي تعد معقلا مهما لمتطرفي التنظيم، وتبعد الطبقة حوالي 40 كيلومترا عن “الرقة” العاصمة الفعلية لداعش، ويقول المسؤولون الأكراد إن المعركة ستنتهي قريبا.