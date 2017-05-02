ردعلي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، علي منتقدي ومهاجمي الأزهر الشريف، مؤكدًا أنهم يروجون لفساد يهدم ولا يبني ولا يساعد في محاربة تنظيم داعش الإرهابي.

وأوضح خلال برنامج “والله أعلم”، المذاع على قناة “سي بي سي”، أن فكر الخوارج ظهر جليا قبل وجود الإمام البخاري أو نشأة الأزهر الشريف، لافتًا إلى أن البخاري لم يكن موجودًا منذ عام 37 إلى 38 هجرية ليصبح سببًا في الفساد وإراقة الدماء بغير حق على يد الخوارج.

وأشار إلى أن الخوارج قتلوا سيدنا عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والحسن، وارتكبوا الكثير من الجرائم، وكانوا بنفس عقيدة تنظيم داعش الإرهابي، موضحًا أن عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل سيدنا علي بن أبي طالب كان محفظًا للقرآن الكريم وكان من تلامذة معاذ، لكنه كان ضلاليا حيث قتل ابن عم رسول الله، وأول من أسلم على الإطلاق، وزوج السيدة فاطمة الزهراء بدون وجه حق.

واستطرد: أن جميع عناصر تنظيم داعش جهلاء ولا يفقهون عن الدين شيئًا لكونهم ليسوا من خريجي مدرسة الأزهر الشريف، مردفًا: “بتوع داعش جهلة ولو كانوا درسوا في الأزهر مكانشي بقا ده حالهم”، موجهًا رسالة لمنتقدي الأزهر: بلاش اللعب بالنار؛ لأن اللعب بالنار مؤذي، وبلاش الكلام عن جهل لأنه مش هيجيب نتيجة مع الله”.