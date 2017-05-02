رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بإشهار إفلاس الحكومة الأمريكية في سبتمبر القادم، وذلك في إشارة إلى فشل الكونجرس في إقرار الميزانية بسبب الصراعات بين الديمقراطيين والجمهوريين.

ونشر ترامب، مجموعة من التغريدات على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال فيها إن “السبب في المفاوضات بين الجمهوريين والديمقراطيين، إننا لا نملك 60 صوتا في مجلس الشيوخ”.

وأضاف أنه “إذا تم انتخاب المزيد من نواب مجلش الشيوخ الجمهوريين في 2018، أو تم تغيير في القواعد إلى 51%، دولتنا تحتاج إلى إفلاس جيد في سبتمبر من أجل إصلاح الفوضى”.

ومن المقرر أن يرسل الكونجرس ميزانية العام المالي 2017و والتي يوجد بها عدد من التعديلات إلا أن الديمقراطيين وضعوا بعض العراقيل أمام الأولويات التي حددها ترامب، ومنها خفض ميزانية بعض الوزارات ومنها الخارجية.