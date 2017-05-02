 Moheet on google
الثلاثاء 2 مايو 2017 09:34 مساءً
روابط سريعة
ترامب يرحب بإشهار إفلاس الحكومة الأمريكية في سبتمبر
دونالد ترامب

ترامب يرحب بإشهار إفلاس الحكومة الأمريكية في سبتمبر

الثلاثاء، 2 مايو 2017 08:31 م
متابعات

رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بإشهار إفلاس الحكومة الأمريكية في سبتمبر القادم، وذلك في إشارة إلى فشل الكونجرس في إقرار الميزانية بسبب الصراعات بين الديمقراطيين والجمهوريين.

ونشر ترامب، مجموعة من التغريدات على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال فيها إن “السبب في المفاوضات بين الجمهوريين والديمقراطيين، إننا لا نملك 60 صوتا في مجلس الشيوخ”.

وأضاف أنه “إذا تم انتخاب المزيد من نواب مجلش الشيوخ الجمهوريين في 2018، أو تم تغيير في القواعد إلى 51%، دولتنا تحتاج إلى إفلاس جيد في سبتمبر من أجل إصلاح الفوضى”.

ومن المقرر أن يرسل الكونجرس ميزانية العام المالي 2017و والتي يوجد بها عدد من التعديلات إلا أن الديمقراطيين وضعوا بعض العراقيل أمام الأولويات التي حددها ترامب، ومنها خفض ميزانية بعض الوزارات ومنها الخارجية.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3