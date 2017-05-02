الأورمان: لن نترك بيت في مصر بدون سقف بحلول منتصف 2018الثلاثاء، 2 مايو 2017 08:56 م
أعلن مجلس ادارة جمعية الأورمان عن مواصلة الجمعية تنفيذ مشروعها الخيري الكبير لاغاثة القري الاكثر احتياجا في اطار دعم السيد الرئيس لهذا التوجه الخيري الكبير وما جاء في مداخلة سيادته مع الإعلامي عمرو أديب.
واكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الاورمان انه بحلول منتصف عام 2018 لن يكون هناك منزل بدون سقف فى مصر، موضحًا أنه سوف يتم إنجاز هذا الهدف الإنساني العظيم بالتعاون مع صندوق “تحيا مصر” ، بالإضافة الى 1000 منزل تم إعادة أعمارهم بالتعاون مع القطاع الخاص مثل حديد المصريين والبنوك والمؤسسات
وأوضح شعبان ان الجمعية بدات فى اعادة تأهيل القرى الاكثر احتياجا بالتعاون مع صندوق تحيا مصر حيث قامت باعادة اعمار (5333) منزل ما بين هدم وإعادة بناء و تسقيف وتعريش ومحارة و دهان وسيراميك وتوصيل المياة والكهرباء والادوات الصحية والابواب والشبابيك بتكلفة ترواحت 100 مليون جنيه ، واكد شعبان انه سيتم البدء فى المرحلة الجديدة ومخطط لها ان يتم اعادة اعمار (5200) منزل بتكلفة 100 مليون جنيه.
يذكر ان جمعية الاورمان قامت منذ بداية اعمار القرى وحتى الان بعمل مايقرب من (635) قرية بعدد (14429) منزل باجمالى تكلفة 433 مليون جنيه.
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