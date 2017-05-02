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ننشر مسودة الاتفاق الموقع بين السراج وخليفة حفتر بالإمارات
رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج وقائد الجيش الليبي خليفة حفتر‎

ننشر مسودة الاتفاق الموقع بين السراج وخليفة حفتر بالإمارات

الثلاثاء، 2 مايو 2017 10:33 م
وكالات

حصلت”بوابة أفريقيا الإخبارية” على مسودة الاتفاق الموقع بين قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي مصطفى فايز السراج برعاية دولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكرت البوابة مساء اليوم، أن مسودة الاتفاق تقول إن بنودها لا تتعارض مع الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات المغربية ،كما تنص على توحيد الجيش الليبي وعمله تحت السلطة المتمثلة في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

كما تنص المسودة كذلك على محاربة الإرهاب بجميع أشكاله على كامل التراب الليبي ، وتعديل التشكيلة الوزارية بما يضمن تمثيل كافة الأطرف، والتأكيد على وحدة ليبيا ورفض أي تدخل خارجي في شؤونها ،والمصالحة الوطنية وعودة المهجرين، وتشكيل فرق عمل مشتركة وفتح قنوات حوار جديدة للتنسيق والمتابعة.

ونصت المسودة أيضا على التعجيل بالاستفتاء على الدستور والدعوة الى انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة في أجل اقصاه 2018.

وتقول المسودة إن مفعول سريانها يجري فور التوقيع عليها من طرف المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي فايز السراج.

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