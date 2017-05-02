قضت محكمة جنح جنوب سيناء برئاسة المستشار محمد الفرجاني ، اليوم الثلاثاء بمعاقبة ١٧ أمين شرطة بمديرية أمن جنوب سيناء بالحبس لمدة عام ،وعزل من الوظيفة وغرامة ٥٠٠ جنيه مع إيقاف التنفيذ في قضية الإضراب عن العمل.

وكان عدد من أمناء الشرطة قد نظموا إضرابا عن العمل في يناير الماضي بعد قرار وزير الداخلية بأن يتساوى الأفراد مع الضباط في الإجازات ويكون نظام العمل في جنوب سيناء بمختلف الأقسام و النقاط الأمنية ٢٠ يوم عمل و١٠ أيام راحة، واعترض الأمناء علي هذا القرار ورفضوا النزول لعملهم، مما اضطر مديرية الأمن إلى القبض عليهم واحالتهم إلي النيابة العامة التي إحالتهم إلي محكمة الجنح والتي أصدرت حكمها المتقدم .

وعلى صعيد آخر، قرر المستشار محمد ابراهيم قنصوه رئيس محكمة جنايات جنوب سيناء وعضوية المستشارين السيد محمد شومة ووائل عمر الشحات وبحضور وكيلي النيابة عمر شاهين ومحمد حلمي وامانة سر عبد الرحمن عبد العزيز تأجيل نظر القضيتين رقم 97 لسنة 2017 والقضية رقم 766 لسنة 2017 والمنعقدة بمعسكر قوات الأمن إلي جلسة “غدا الأربعاء “والمتهم فيهما 50 من أمناء وأفراد الشرطة بجنوب سيناء للاطلاع علي الدفاتر والسجلات المطلوبة للمحكمة .