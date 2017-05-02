هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء بغلق بلاده ملف انضمامها للاتحاد الأوروبي في حال لم يفتح فصولا جديدة من المفاوضات معها.

وقال أردوغان - في خطاب ألقاه في أنقرة أوردته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية: “ليس أمامكم من خيار سوى فتح الفصول التي لم تفتحوها بعد، وإذا لم تفتحوا الفصول، فوداعا”.

يذكر أنه منذ بدء مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي رسميا في عام 2005، تم فتح 16 فصلا فقط من أصل 35 كان آخرها في يونيو 2016، وتتعلق بمسائل مالية وأخرى تتعلق بالموازنة.

وتطرق الرئيس التركي عدة مرات إلى احتمال تنظيم استفتاء شعبي لاتخاذ قرار حول مواصلة عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أم لا.

ويعتزم رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إجراء محادثات مع الرئيس التركي خلال قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) التي تعقد في 25 مايو الجاري في بروكسل.