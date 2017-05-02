شريف اسماعيل يعقد اجتماعا لمتابعة تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامةالثلاثاء، 2 مايو 2017 07:29 م
عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم الثلاثاء بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، ونائبي الوزيرة للإصلاح الإداري والمتابعة، لمتابعة تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”.
وفي مستهل الإجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية التقييم المستمر لمراحل تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة، وما تواجهها من تحديات، وذلك لضمان إحراز الأهداف المرجوة وفي مقدمتها تحقيق النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وتلبية متطلبات العدالة الاجتماعية.
وعرضت وزيرة التخطيط تقريرا نوهت خلاله إلى أن الاستراتيجية التي أطلقتها الحكومة المصرية في فبراير 2016 تهدف إلى أن تكون مصر بحلول عام 2030 دولة ذات اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع، يعتمد على الابتكار والمعرفة، ويستثمر الإمكانات والقدرات لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة المصريين، حيث تتضمن الإستراتيجية عددا من المحاور التي تشمل الأبعاد الثلاثة للتنمية، وهي البعد الاقتصادي، والاجتماعي، والبيئي.
وأشارت الوزيرة إلى أن أهمية استراتيجية التنمية المستدامة تتمثل في إيجاد رؤية موحدة للدولة تسعى كافة الأطراف لتحقيقها من خلال الجهود المشتركة لمختلف شركاء عملية التنمية، حيث تعد الإستراتيجية الإطار الحاكم والشامل لعملية التخطيط والتنمية في مصر خلال المرحلتين الحالية والمستقبلية حتى عام 2030، وتشمل عددا من الخطط متوسطة المدى في مقدمتها برنامج عمل الحكومة 2016 /2018 إلى جانب بعض البرامج الإستثمارية الأخرى.
-
حبس رجل الأعمال أسامة مالك وضابط شرطة 15 يوماً
أمرت النيابة العامة بحبس رجل الأعمال أسامة مالك، وأحمد مختار محمود مدير إدارة خدمات المعارض بالهيئة العامة للمعارض، وضابط شرطة يدعى خالد عبدالفتاح 15 يوما على ذمة ...Tue, 02 May 2017 10:49:47 GMT
-
ارتفاع «تحويلات» المصريين بالخارج إلى 8 مليارات دولارTue, 02 May 2017 10:11:33 GMT
-
مفاجأة.. مصر تطلب «شراء الطاقة» من إثيوبيا
كشف مدير العلاقات العامة والاتصالات في وزارة المياه والكهرباء الإثيوبية، بزونه تولشا، عن مفاجأة جديدة بخصوص أزمة مصر مع بلاده، بعد إنشاء “سد النهضة”. وأوضح ...Tue, 02 May 2017 08:43:00 GMT
-
فتح باب الحجز بأراضي بيت الوطن ومدينتي والرحاب.. غداً
قال المهندس هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الوزارة قررت فتح باب الحجز بأراضي مشروع بيت الوطن، ووحدات مدينتي والرحاب ودار مصر للمصريين في الخارج صباح ...Tue, 02 May 2017 08:21:58 GMT
-
البرلمان: بث جلسات «تيران وصنافير» على الهواءTue, 02 May 2017 07:30:41 GMT
-
مقتل 10 من مليشيات الحوثى فى قصف للتحالف العربى جنوب اليمنTue, 02 May 2017 08:21:58 GMT
-
صلاح عبدالله وأيتن عامر وعايدة رياض يرفعون شعار عمل واحد لا يكفي في رمضان
تنتشر ظاهرة المشاركات الخماسية والثلاثية في دراما رمضان المقبل بشكل يشبه الموضة وسط تحذيرات النقاد ، بينما يرد أبطالها “ظروف ونصيب”. ويرفض الفنان صلاح عبد الله أي ...Tue, 02 May 2017 10:33:20 GMT
-
المقرحي يطالب بإحالة مستهدفي رجال الشرطة للمحاكمات العسكرية - محيط
أكد فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية الأسبق، على تطهير البلاد من العصابات الارهابية ، مناشدا المسؤولين بتطهير الأجهزة والوزارات والمؤسسات من أفراد تلك ...Tue, 02 May 2017 09:56:46 GMT
-
واشنطن تجرى تدريبات على إجلاء رعاياها من كوريا الجنوبية الشهر المقبل
تخطط القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، لإجراء تدريب للجنود على إجلاء المدنيين الأمريكيين، ونقلهم لأماكن آمنة فى حالة تفجر الأوضاع بشبه الجزيرة الكورية. وذكرت ...Tue, 02 May 2017 11:24:45 GMT