 Moheet on google
الثلاثاء 2 مايو 2017 08:06 مساءً
روابط سريعة
مصادر سورية: تهجير 100 مسلح بالمعارضة من القلمون إلى ريف دمشق
مسلحي حي الوعر

مصادر سورية: تهجير 100 مسلح بالمعارضة من القلمون إلى ريف دمشق

الثلاثاء، 2 مايو 2017 07:33 م
متابعات

أفادت مصادر سورية، بأنه تم تهجير نحو 100 مسلح من المعارضة السورية، مع عائلاتهم، من بلدة “سبنا” في القلمون الغربي إلى منطقة “الرحيبة” في ريف دمشق الشمالي .

ونقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية عن المصادر، اليوم الثلاثاء - القول “إن اتفاق التهجير، يتضمن تعهد النظام بعودة أهالي المنطقة للعمل في الأراضي الزراعية .

يشار إلى أنه مع تهجير مقاتلي “سبنا” ينتهي وجود الجيش الحر في القلمون الغربي، امتدادا من “الزبداني” وحتى بلدة “قارة”، باستثناء جزء بسيط في جرود بلدة “فليطة” بالقرب من بلدة “عرسال” اللبنانية.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3