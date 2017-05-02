أفادت مصادر سورية، بأنه تم تهجير نحو 100 مسلح من المعارضة السورية، مع عائلاتهم، من بلدة “سبنا” في القلمون الغربي إلى منطقة “الرحيبة” في ريف دمشق الشمالي .

ونقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية عن المصادر، اليوم الثلاثاء - القول “إن اتفاق التهجير، يتضمن تعهد النظام بعودة أهالي المنطقة للعمل في الأراضي الزراعية .

يشار إلى أنه مع تهجير مقاتلي “سبنا” ينتهي وجود الجيش الحر في القلمون الغربي، امتدادا من “الزبداني” وحتى بلدة “قارة”، باستثناء جزء بسيط في جرود بلدة “فليطة” بالقرب من بلدة “عرسال” اللبنانية.