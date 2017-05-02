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ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة للحاويات والبضائع العامة
هيئة ميناء دمياط

ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة للحاويات والبضائع العامة

الثلاثاء، 2 مايو 2017 07:20 م
خاص: محيط

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 11 سفينة منها 6 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، فيما غادرته 3 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة .

وذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط - فى بيان - أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل 17 سفينة، بالإضافة إلى 13 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .

وفي السياق، غادر الميناء قطار بحمولة 1190 و89 سيارة بحمولة 4 آلاف و56 طن قمح، بينما وصل رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 131 ألفا و369 طنا، بينما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 118 ألفا 842 طنا من القمح .

وأشار البيان إلى أن حركة الصادر من الميناء 3011 طن يوريا و2600 طن فوسفات و3729 طن رمل زجاجي.

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