أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنه لا يجوز التخلي عن اتفاقات مينسك للتسوية في أوكرانيا، مشددا على ضرورة تحقيق نتائج قبل البدء في البحث عن بدائل.

وأضاف الرئيس الروسي - خلال مؤتمر صحفي مع ميركل بعد محادثاتهما في سوتشي جنوب روسيا، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الثلاثاء/ - أنه من المستحيل تسوية النزاع المسلح في جنوب شرقي أوكرانيا بلا مفاوضات مباشرة بين الطرفين المتنازعين.

وأشار إلى أن جذور النزاع المسلح يعود إلى الانقلاب على السلطة الذي وقع في العاصمة الأوكرانية كييف في فبراير عام 2014، وحمل السلطات الأوكرانية مسؤولية تقسيم البلاد، وذلك عن طريق الحصار الاقتصادي المفروض على المناطق غير الخاضعة لسيطرتها، وقطع الخدمات المالية والاجتماعية عن سكان تلك المناطق، ووقف ضخ العملة الأوكرانية إليها.

وقال بوتين إنه يشاطر المستشارة الألمانية موقفها حول ضرورة الحفاظ على اتفاقات مينسك وصيغة رباعية النورماندي كأساس لتسوية النزاع الأوكراني، مضيفًا : “أشاطر المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل موقفها أنه لا يمكننا تقديم أي بديل ولا يجوز لنا اختلاق شيء إضافة إلى صيغة النورماندي واتفاقات مينسك، وعدم وضع خطط جديدة دون أن نحقق ولو نتائج بسيطة لما وضعناه من خطط خلال السنوات الماضية”.

بدورها، أكدت ميركل أنه لا داعي لاستبدال المراقبين التابعين لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي والمنتشرين في منطقة النزاع بمراقبين أممين، واستطردت قائلة : “لا داعي للبحث عن صيغ جديدة لا يمكن أن تأتي بفائدة أكبر .. إننا متفقون فيما يخص الأهمية القصوى لعمل مراقبي منظمة الأمن والتعاون”.

وكشفت ميركل - خلال المؤتمر الصحفي - أنها بادرت أثناء المباحثات مع بوتين إلى طرح موضوع تفريق مظاهرات غير مرخص بها في روسيا من قبل الأمن وأبلغت بوتين قلقها من وضع حقوق المثليين في جمهورية الشيشان.

وشدد بوتين في معرض تعليقه على هذا الموضوع، على أن الأمن الروسي يتعامل مع المتظاهرين بمراعاة صارمة للقانون، ويعمل لدى تفريق المظاهرات غير المرخص بها بصورة أقل قسوة بكثير بالمقارنة مع تصرفات الأمن في العديد من الدول الأوروبية ، مشيرا على سبيل المثال إلى استخدام الهراوات والغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين في تلك الدول الأوروبية.