القاهرة .. يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، لإجراء مباحثات مع قيادات دولة الإمارات تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، ومواصلة التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

القاهرة .. تستأنف محكمة جنايات القاهرة إعادة محاكمة 13 متهما من قيادات عناصر جماعة (الإخوان) الإرهابية، وذلك في قضية أحداث مكتب الإرشاد .

القاهرة .. تواصل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعاتها، برئاسة النائب أحمد السجيني، لاستكمال مناقشة التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية عن وحدات الإدارة المحلية عن الفترة من أول يوليو 2015 حتى آخر يونيو2016، عن محافظات الجيزة، الفيوم، والقليوبية.

القاهرة .. تواصل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب سعيد طعيمة، مناقشة معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية لقطاع النقل البحري عن العام المالي 2016/2017، ومدى تحقيق المستهدف منها، ومقترح مشروعات قطاع النقل البحري في خطة العام المالي 2017/2018 .

القاهرة .. تواصل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب عمر حمروش، وأكثر من عُشر أعضاء المجلس، بشأن تنظيم الفتوى العامة، وذلك بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية؛ كما تواصل اللجنة مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب أسامة محمد العبد، وأكثر من عُشْر عدد أعضاء المجلس، بشأن دار الإفتاء المصرية.

الاهرة .. تنظم أمانة التدريب والتثقيف بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي غدا الجلسة الأولى للصالون السياسي للحزب وذلك لمناقشة ( الانتخابات الفرنسية الحالية، ووضع الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية في العالم) وذلك بمقر الحزب.

القاهرة.. تبدأ وزارة القوى العاملة، من الغد وحتى 11 مايو الجاري - قبول طلبات راغبي العمل بشركة للتجارة وللمقاولات بإحدى دول الخليج، برواتب بعملة دولة العمل توازي من 6 آلاف إلى 12 ألف جنيه مصري، فضلا عن توفير المسكن والمواصلات، وتذكرة السفر والبدلات والإضافي، ووسائل الانتقال الداخلية، ولن تقبل أية طلبات غير مستوفاة للشروط المطلوبة.

القاهرة .. تقيم منظمة التضامن للشعوب الأفرو آسيوية وشركة دريم آرتس مؤتمرا صحفيا في الثانية ظهرا بمقر جامعة الدول بالقاهرة للإعلان عن تفاصيل الدورة الأولى من المهرجان الدولي الأفرو آسيوي للسينما والفنون والسياحة والذي تقام فاعلياته بمدينة شرم الشيخ.

القاهرة .. تحت رعاية وزير الثقافة حلمي النمنم، يستضيف المسرح الصغير بدار الأوبرا الأمسية الشعرية السنوية للشاعر الدكتور أحمد تيمور، بمشاركة كوكبة من نجوم الفن والطرب في مصر والعالم العربي ؛ ويلقي الشاعر مجموعة من روائعه الشعرية.

القاهرة .. يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية صالون السينما الوثائقية، في السابعة مساء، بقصر الأمير طاز بحي الخليفة ؛ يأتي الصالون في إطار ذكرى تحويل مجرى نهر النيل في 15 مايو عام 1964، أثناء بناء السد العالي، حيث يتم عرض فيلم “أيام مجيدة” وهو من أعمال حسن التلمساني، ومحمد صلاح.

القاهرة .. يستعد جاليري قرطبة بالمهندسين لختام موسمه الفني 2016 /2017 بعرض كبير وهام لإبداعات الفنانة السويسرية الراحلة مارجو فيون والتي ولدت وعاشت حياتها تقريبًا في مصر مولعة بالحضارة والبيئة والثقافة المصرية، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء.

القاهرة .. تنظم مؤسسة الحصان للتعليم والتدريب، مؤتمرًا خاصًا بالتعليم تحت عنوان “تطوير التعليم.. الإبداع والاستثمار” ويشارك في فعالياته نخبة من ممثلي من وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي وهيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، وعدد من ممثلي الجامعات الخاصة مثل الجامعة الأمريكية والبريطانية وغيرها من جامعات القطاع الخاص وعدد من الخبراء التربويين والتعليمين.

شبين الكوم .. يعقد مستشفي شبين الكوم التعليمي مؤتمره السنوي الرابع بعنوان ” الجودة وسلامة المريض” برعاية محافظ المنوفية والدكتور هاني نصر أمين عام هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية ؛ يناقش المؤتمر على مدار 3 جلسات طرق تطبيق الجودة والحفاظ على سلامة المريض في 12 محاضرة مختلفة في أمراض الكبد والجهاز الهضمي والمناظير والسكر والاكتشاف المبكر الأورام وأمراض الكلى والجراحة العامة والنساء والتوليد.

الأقصر .. تشهد مدينة البياضية بمحافظة الأقصر، انطلاق حملة “معاً للقضاء على فيرس سي” تحت رعاية مركز تحيا مصر لعلاج فيروس سي بالمجان بالأقصر، وذلك لمدة 48 ساعة في كافة قرى ونجوع المدينة، وذلك لإجراء عملية المسح الشامل للمواطنين.

القاهرة .. ينظم المجلس الأعلى للثقافة احتفالية للإعلان عن نتيجة مسابقة سهير القلماوي للأطفال، في تمام الساعة السادسة مساء.

القاهرة .. تقيم أمانة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة ندوة لمناقشة كتاب “حدود مصر الملتهبة”، للمؤلف الكاتب محمد شلبي أمين، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء؛ ويلقي مؤلف الكتاب محمد شلبي أمين كلمة، كما يدير الحوار هشام علوان الكاتب والروائي والمذيع بصوت العرب، ويشارك في الحوار الدكتور فتحي مصيلحي عميد كلية الآداب، جامعة المنوفية الأسبق، والدكتورة هويدا صالح، وعبد السلام فاروق مدير تحرير الأهرام المسائي، ومحمد عبد الحافظ ناصف الكاتب المسرحي.

القاهرة .. يحيي الفريق الغنائي الشهير وسط البلد حفلا غنائيا، بمطعم## Riverside ## بالزمالك في وسط القاهرة .

القاهرة .. يحيي سلطان العارفين أحمد سليمان حفل إنشاد ديني على خشبة مسرح النهر بساقية الصاوي بالزمالك في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

القاهرة .. يستقبل مسرح النهر بساقية عبد المنعم الصاوي بالزمالك حفلًا غنائيًّا للفنان الشاب مصطفى أمين في تمام الساعة السابعة مساء.

القاهرة .. يقام حفل لباليه الأوبرا، يجمع الكلاسيكية بالحداثة، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية في تمام الساعة الثامنة مساء.

الإسكندرية .. تقام مباراة كرة القدم بين فريقي ( سموحة و الداخلية ) ضمن منافسات الأسبوع السابع و العشرون من الدوري العام وتقام المباراة على استاد برج العرب بالإسكندرية وذلك في تمام الساعة الرابعة إلا الربع عصرا.

القاهرة.. تقام مباراة كرة القدم بين فريقي (الزمالك والإسماعيلي) ضمن منافسات الأسبوع السابع والعشرون من الدوري العام وتقام المباراة على استاد بتروسبورت وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساء.

الإسكندرية.. تقام مباراة كرة القدم بين فريقي (المصري والمقاولون العرب) ضمن منافسات الأسبوع السابع والعشرون من الدوري العام وتقام المباراة على استاد برج العرب بالإسكندرية و ذلك في تمام الساعة التاسعة مساء.

المنصورة .. تبدأ في الثامنة مساء، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي ( 2016 /2017 ) لطلاب الصف الأول بالمدارس الثانوية بالدقهلية .

المنصورة .. تختتم في الحادية عشر وخمسة وأربعون دقيقة ظهرا، امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي لتلاميذ الصفين الثاني والثالث بالمدارس الابتدائية بالمحافظة .

المنصورة .. ينظم مركز إعلام المنصورة ندوة في العاشرة صباحا بمقر الوحدة المحلية لمدينة جمصة تحت عنوان ( مكافحة الفكر المتطرف ،الإرهاب وأثره السلبي على المجتمع ).

المنصورة .. تعقد الإدارة العامة لبناء وتنمية القرية بمحافظة الدقهلية ندوة في الحادية عشر صباحا عن موضوع ( أهمية نشر ثقافة فكر العمل الحر )، وذلك بمركز الشباب بقرية بهوت التابعة لمركز طلخا .

المنصورة .. ينظم قصر ثقافة نجيب سرور بقرية (إخطاب) مركز أجا ندوة عن (عيد العمال) في العاشرة صباحا بمقر القصر .

المنصورة .. يستضيف بيت ثقافة على مبارك بمدينة منية النصر في العاشرة صباحا معرضاً لإنتاج طلاب فرع كلية التربية النوعية بمنية النصر في مجال الفنون التشكيلية ، كما ينظم البيت في ذات الوقت عرضا لنشاط فرقة علي مبارك للسيرة والموال .

المنصورة .. ينظم قصر ثقافة نعمان عاشور بمدينة ميت غمر في الخامسة عصرا ورشة تدريبية لتعليم فن ( رسم البورتاريه ) بمقر القصر .