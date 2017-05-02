أكد قبطي يدعى “بيشوي”، أن وزارة التضامن ترفض صرف أي تعويض لمواطن لم يتلق علاجا بالمستشفى أقل من 72 ساعة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية بفضائية “إكسترا نيوز”، أن هناك مصابين يعانون من إصابات بالغة، ولكنه غادر المستشفى لتكملة فترة العلاج بالمنزل، ولم يصرف لهم أي تعويض”.

يذكر أنه وقع تفجير انتحاري إرهابي بكنيسة مار جرجس بطنطا الشهر الماضي، أسفر عن وفاة 28 شخصا وإصابة أكثر من 60 مصابا.