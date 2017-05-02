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الثلاثاء 2 مايو 2017 08:10 مساءً
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قبطي يفجر مفاجأة: "التضامن" ترفض صرف التعويض
انفجار كنيسة طنطا

قبطي يفجر مفاجأة: "التضامن" ترفض صرف التعويض

الثلاثاء، 2 مايو 2017 08:05 م
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أكد قبطي يدعى “بيشوي”، أن وزارة التضامن ترفض صرف أي تعويض لمواطن لم يتلق علاجا بالمستشفى أقل من 72 ساعة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية بفضائية “إكسترا نيوز”، أن هناك مصابين يعانون من إصابات بالغة، ولكنه غادر المستشفى لتكملة فترة العلاج بالمنزل، ولم يصرف لهم أي تعويض”.

يذكر أنه وقع تفجير انتحاري إرهابي بكنيسة مار جرجس بطنطا الشهر الماضي، أسفر عن وفاة 28 شخصا وإصابة أكثر من 60 مصابا.

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