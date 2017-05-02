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حسن الرداد يتحدث عن مرض زوجته
حسن الرداد و ايمي سمير غانم

حسن الرداد يتحدث عن مرض زوجته

الثلاثاء، 2 مايو 2017 07:50 م

أثار مرض الفنانة المصرية إيمي سمير غانم قلق محبيها وخاصة بعد أن تحدثت عنه الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز.

الفنان المصري حسن الرداد زوج إيمي علق على ما نشر بشأن مرض زوجته وكتب: «أحب أطمن كل الناس إن إيمي صحتها كويسة وكل الأخبار المتداولة عن مرضها غير صحيحة».

جمهور إيمي لم يصدق ما قاله الرداد وخاصة أنه سبق وكذب أخبار ارتباطهما في حين أن الأمر كان صحيحا، وما قالته الفنانة دلال عبدالعزيز عن مرض ابنتها جعل الأمر يصبح مؤكدا.

وقد أكدت عدد من التقارير أن إيمي مصابة بإنزيمات في الكبد مما يجعلها مريضة ولا تقوى على أي مجهود وازداد وزنها.

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