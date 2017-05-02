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مصرع وإصابة 11 شخصا في حوادث متفرقة بالسويس
حادثة اسوان ـ المصابين في حادث اسوان ـ أسوان ـ حادث سير ـ حادث تصادم

مصرع وإصابة 11 شخصا في حوادث متفرقة بالسويس

الثلاثاء، 2 مايو 2017 07:03 م
خاص: محيط

لقي شخص مصرعه وأصيب 10 آخرون، اليوم /الثلاثاء/، في 3 حوادث تصادم وانقلاب سيارات بطريق العين السخنة والقطامية بالسويس.

تلقى مدير أمن السويس اللواء مصطفى شحاتة إخطارًا من قوات تأمين الطرق بتصادم سيارتين ملاكي مع سيارتين نقل بطريق السويس – العين السخنة وطريق القطامية، وانقلاب سيارة ملاكي بطريق العين السخنة، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 10 آخرين.
وتم نقل جثة المتوفي إلى مشرحة مستشفى السويس العام، وحررت محاضر بالحوادث بقسم شرطة عتاقة بالسويس.

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