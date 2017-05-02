لقي شخص مصرعه وأصيب 10 آخرون، اليوم /الثلاثاء/، في 3 حوادث تصادم وانقلاب سيارات بطريق العين السخنة والقطامية بالسويس.

تلقى مدير أمن السويس اللواء مصطفى شحاتة إخطارًا من قوات تأمين الطرق بتصادم سيارتين ملاكي مع سيارتين نقل بطريق السويس – العين السخنة وطريق القطامية، وانقلاب سيارة ملاكي بطريق العين السخنة، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 10 آخرين.

وتم نقل جثة المتوفي إلى مشرحة مستشفى السويس العام، وحررت محاضر بالحوادث بقسم شرطة عتاقة بالسويس.