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البورصة تعلن عن صفقة بيع 9 ملايين و951 ألف سهم من بنك باركليز مصر
بنك باركليز البريطاني

البورصة تعلن عن صفقة بيع 9 ملايين و951 ألف سهم من بنك باركليز مصر

الثلاثاء، 2 مايو 2017 06:49 م
محيط ووكلات

أعلنت البورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة بيع 9 ملايين و951 ألف سهم من بنك باركليز مصر بقيمة 494 مليون و997 ألف دولار، خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، بسوق خارج المقصورة “سوق الصفقات”.

كما تم تنفيذ صفقة على شركة هارفست فود لعدد 18 ألف سهم بقيمة 18 مليون جنيه، وتنفيذ صفقة على شركة بريمير لتداول الأوراق المالية لعدد 12 مليون سهم بقيمة 15 مليون جنيه، وتنفيذ صفقة على شركة إير كول للتكييف لعدد 465 ألف سهم بقيمة 4.65 مليون جنيه.

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