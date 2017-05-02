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الثلاثاء 2 مايو 2017 06:32 مساءً
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رد قاس من «الإفتاء» على شخص يسأل عن فوائد ودائع البنوك والبريد
دار الافتاء المصرية

رد قاس من «الإفتاء» على شخص يسأل عن فوائد ودائع البنوك والبريد

الثلاثاء، 2 مايو 2017 06:32 م


قال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن فوائد البنوك والبريد حلال شرعا بإجماع علماء الأزهر ودار الإفتاء ومجمع البحوث الإسلامية.

وأضاف ممدوح خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء للرد على أسئلة المواطنين في رده على شخص يسأل على حكم فوائد البنوك، أن المشايخ محمد السيد طنطاوي ونصر فريد واصل وأحمد الطيب والدكتور شوقي علام والدكتور علي جمعة، أفتوا بحل فوائد البنوك والبريد ومفيش حد منهم عايز يدخل النار علشان حضرتك تستمتع بثلاثة تعريفة بتحصل عليهم من البنك.

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