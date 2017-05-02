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بسبب منعه من الغش.. طالب بزراعة كوم حمادة يشهر مطواه بوجه رئيس اللجنة
|S|مطواة

بسبب منعه من الغش.. طالب بزراعة كوم حمادة يشهر مطواه بوجه رئيس اللجنة

الثلاثاء، 2 مايو 2017 06:25 م

سادت حالة من الاستياء الشديد بين العاملين بالمدرسة الثانوية الزراعية بإدارة كوم حمادة التعليمية إثر قيام أحد الطلاب بإشهار مطواه بوجه مدرس داخل لجنة الامتحان بسبب منعه من الغش.

تلقى اللواء علاء الدين شوقى مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة كوم حمادة من المدعو محمد م ي رئيس لجنة امتحانان النقل بالمدرسة الثانوية الزراعة يكوم حمادة بأنة أثناء متابعته لسير الامتحانات بالمدرسة قام الطالب “عوض م ع ع” 18 سنة بالصف التانى بالمدرسة ومقيم قرية واقد بإشهار سلاح أبيض ( مطوه تم ضبطها ) بوجهة داخل اللجنة أثناء منعه من الغش.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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