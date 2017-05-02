فجرت تغريدة لضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي اعتبرها سعوديون تطاولا وإساءة للأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد وزير الدفاع حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي.

كان خلفان المعروف بإثارته للجدل والذي غالبا ما يعبر عن سياسة بلاده قد قال في تغريدة له عبر حسابه على تويتر ” أعرف رجلا كان يتحدث عن الإنفاق وهدر الأموال ..وعندما تولى المسؤولية أنفق وهدر أموالا أكثر ممن سبقوه.!! ‏العبرة ليست بالكلام ..العبرة بالنتيجة “.

وكان الأمير محمد بن سلمان قد انتقد في تصريحات لوسائل إعلام عالمية مؤخرا خاصة مع وكالة ” بلومبيرج ” ومجلة ” الإيكونوميست” خلال عرضه رؤيته عن خطة التنمية الاقتصادية الشاملة المعروفة باسم ” 2030” الهدر المالي بالبلاد في مرحلة معينة ، كما يأتي ذلك في خضم الحملة التي يقودها ولي ولي العهد لمكافحة الفساد وترشيد النفقات العامة بالمملكة وإعادة هيكلة الاقتصاد السعودي وهو ما يعتبره خبراء اقتصاديون ثورة اقتصادية في السعودية ستؤتي بنتائج إيجابية كبيرة على المدى القريب والبعيد، وهو ما يؤشر إلى تشكيك خلفان في الرؤية الاقتصادية للأمير محمد بن سلمان لتطوير بلاده .

وأثارت تغريدة خلفان حالة من الاستنكار والغضب بين المغردين السعوديين حيث رد عليه حساب المطيري قائلا ” والله إنك زدتنا حب لمحمد بن سلمان دامه ضدكم فهو أكيد يمشي في الطريق الصحيح ..‏عاشت السعودية وقطر مع كل الاحترام للشعب الإماراتي الشقيق “.

وفي إشارة إلى ما أنفقته الحكومة السعودية لتطوير الاقتصاد السعودي والبنية التحتية وإعادة المكافآت للمواطنين بتوجيهات من الأمير محمد سلمان قال أبو فيصل ردا على ضاحي خلفان ” هذا الرجل ضخ مليارات أكثر من السابق لأجل تغيير المسار الاقتصادي بقوة ،،، وسوف نجني أرباحها مستقبلا ” وفي السياق ذاته قال حساب يسمى ” شمر يهرعش ” ( تعرف ياخونجي إن هذا إللي هدر أمواله في المكان الصحيح لنصرة الدين ..أما أنتم ذهبت أموالكم في المراقص .. أحيانا أتساءل هل أنتم بشر؟!) .

من جهته قال سعود العتيبي ردا على محاولة خلفان ادعاء وقوفه مع المملكة ” أعرف واحد يدعي أنه معي ضد العدو‏‏ ويقول سأدعمك وهو يلعب بذيله “...في حين قال أبوريان ” أنت وظيفتك أن تنتقد العالم وتسب وتوجه وتأمر وتنهي هم الرعية وأنت الشرطي “.

لكن الدكتور عبدالرب اليافعي أخذ تصريحات خلفان إلى منحى آخر قائلا ” نحن عرب أقحاح ونفهم مقصود الكلام ولو صدر من إمعات ، فمن تقصده رجل له ثقل سياسي لا يصل إليها أربابك وقد أصابك ما فعله في عدن بمقتل ” وذلك في إشارة إلى التحرك السعودي الأخير لدعم الرئيس الشرعي باليمن عبدربه منصور هادي في قراراته بإطاحة عدد من أكبر الموالين للإمارات في اليمن وفي مقدمتهم وزير الدولة هاني بن بريك ومحافظ عدن عيدروس الزبيدي بعد أن عملا على إفشال الرئيس هادي في خطته لإعادة الاستقرار والخدمات للعاصمة المؤقتة عدن وتحرير بقية اليمن من الانقلابيين الحوثيين.

في الإطار ذاته قال معتز اليمني ” مازالت صدمة إقالة عيدروس لاعبة فيهم !” كذلك قال محمد من السعودية ” هالكلام مو مستغرب من صاحب سوابق مثلك، ولكن أتمنى أن الكلام يمثلك شخصياً ولا يمثل أحدا غيرك، ولكن يبدو أن حرب اليمن وضحت الكثير “.

أما عبدالعزيز من السعودية فقال ” شف المسكين إللي تتحدث عنه سيدك وسيد أسياد الامارات فلا تهمز وتلمز “، وهو ما أيده فيه فايز العواني قائلا ” المؤكد بأن بن خلفان ما يطلع عن شور معازيبه رجال مخلص حتى في إحساسه وتعبيره ” وذلك في إشارة إلى تعبير خلفان عن رأي القيادة السياسية في بلاده بهذا الهجوم غير المبرر والتطاول على الأمير محمد بن سلمان.!