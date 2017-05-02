واصلت مديريات التموين بعدد من محافظات الجمهورية اليوم الثلاثاء استقبال الأقماح الموردة من المزارعين خلال موسم حصاد القمح.

ففي قنا، قال مدير عام التجارة الداخلية بمديرية التموين بقنا علي محمود جابر اليوم إنه تم توريد 27 ألفا و838 طنا و33 كيلو جراما من محصول القمح فى شون بنوك التنمية الزراعية والمطاحن والصوامع والهناجر بالمحافظة.

وأشار جابر - فى بيان اليوم - إلى أن غرفة العمليات المشكلة بمديرية التموين لم تتلق حتى الآن أي بلاغات أو شكاوي من المزارعين، منوها بأن كافة اللجان تواصل عملها في مراقبة عمليات التوريد من خلال المواصفات التى حددها وزارة التموين لاستلام هذه الكميات وفحصها وتخزينها داخل الشون المخصصة.

وفي الزقازيق، ارتفعت معدلات توريد الاقماح، حيث تم توريد 58 ألفا و558 طنا من القمح لصوامع وشون مراكز الحسينية وههيا ومشتول السوق ومنيا القمح والزقازيق وابو كبير والقرين بلبيس .

وصرح وكيل وزارة الزراعة بالشرقية المهندس علاء عفيفي بأنه تم حصاد 185 ألفا و260 فدانا من إجمالي المساحة المنزرعة وقدرها 381 ألفا و492 فدانا، مشيرا إلى أن الفترة القادمة سوف تشهد حصاد المزيد من المساحات بجميع قرى المحافظة.

وأشار إلى أنه تم إعداد 54 صومعة وشونة لاستقبال الغلال من المنتجين وصرف مستحقاتهم المالية خلال 48 ساعة، وأن الشون والصوامع ستظل مفتوحة حتى أول يوليو المقبل.

وفي الوادي الجديد، بدأ بنك التنمية والائتمان الزراعي بالفرافرة بالمحافظة في استلام محصول القمح من المزارعين. وقال رئيس المركز اللواء محمد العدوي إنه تم حل المشكلة الخاصة بتوريد القمح بالمركز، بفتح شونه البنك أمام صغار المزارعين ، على أن يتسلم المزارع مستحقاته المالية خلال 48 ساعه من توريد المحصول.

وأضاف أنه تم التعاقد مع خمس شركات تتولى استلام ونقل القمح من كبار المزارعين خارج المحافظة، وذلك نظرا لعدم وجود صوامع بالمركز، مشيرا إلى أن إجمالي ما تم توريده من القمح بالفرافرة حتي الآن بلغ 5600 طن.

وفى الغربية، أكد وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة المهندس عادل محمد مصطفى العتال أنه تم توريد 29 ألفا و980 طنا حتى الآن مقابل توريد 15 ألف طن خلال الموسم الماضي، مشيرا إلى ارتفاع نسب التوريد .

وأضاف أنه تم حصاد مساحة 37 ألفا و840 فدانا من القمح حتى الآن على مستوى المحافظة، موضحًا أن المساحة ستزداد تدريجيا خلال الأسابيع القليلة القادمة، لافتا إلى أنه تم خلال هذا الموسم زراعة 135 ألفا و930 فدانا بتقاوي القمح ذات الإنتاجية المرتفعة والمقاومة للأمراض، مؤكدا أنه تم تجهيز 26 شونة على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لتسلّم الأقماح وفرزها، وتحديد درجة النقاوة وصرف الأثمان فورا .