فاز فريق مصر المقاصة على ضيفة فريق أسوان بهدفين مقابل لا شيء في المباراة، التي أقيمت على ستاد الفيوم ضمن منافسات الأسبوع رقم 27 من الدوري المصري الممتاز.

أحرز هدفي المقاصة كل من جون أنطوي في الدقيقة 28، وأحمد عبدالظاهر في الدقيقة 38 من الشوط الأول.

وبهذا الانتصار ارتفع رصيد المقاصة إلى 63 نقطة في المركز الثاني بفارق 5 نقاط عن المتصدر النادي الأهلي، فيما توقف رصيد أسوان عند 22 نقطة في المركز الـ15.