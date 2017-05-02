نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بسرقة تمثال أثري من مقبرة مغلقة بمنطقة آثار الهرم، مشيرا إلى أن الخبر عار تماما من الصحة.

وأوضح المركز - في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم /الثلاثاء/ - أنه تواصل مع وزارة الآثار، التي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة، وأكدت عدم وجود أي أعمال سرقة أو نهب بمنطقة آثار الهرم، وأن آثار مقابر منطقة الهرم مؤمنة تماما، وشددت على أن مسؤولي الآثار وأفراد شرطة السياحة والآثار على قدر كبير من اليقظة، ويتابعون بشكل يومي كافة المواقع الأثرية ليس فقط بتلك المنطقة، ولكن أيضا على مستوى كافة المناطق الأثرية بمختلف محافظات الجمهورية.

وفي السياق، أكدت الوزارة حرصها التام على الحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراث الحضاري الذي يمتد عبر آلاف السنين، وذلك بكافة ربوع الوطن، نظرا لأهميتها وقيمتها التاريخية المهمة.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة، والابتعاد عن نشر أخبار لا تستند إلى أي حقائق إلا بعد الرجوع لمصادرها الأصلية والتأكد منها، منعا لإثارة بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين والتأثير سلبا على مصلحة الوطن في الداخل والخارج.