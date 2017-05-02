الوزراء: لا صحة لسرقة تمثال أثري من مقبرة بالهرمالثلاثاء، 2 مايو 2017 06:11 م
نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بسرقة تمثال أثري من مقبرة مغلقة بمنطقة آثار الهرم، مشيرا إلى أن الخبر عار تماما من الصحة.
وأوضح المركز - في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم /الثلاثاء/ - أنه تواصل مع وزارة الآثار، التي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة، وأكدت عدم وجود أي أعمال سرقة أو نهب بمنطقة آثار الهرم، وأن آثار مقابر منطقة الهرم مؤمنة تماما، وشددت على أن مسؤولي الآثار وأفراد شرطة السياحة والآثار على قدر كبير من اليقظة، ويتابعون بشكل يومي كافة المواقع الأثرية ليس فقط بتلك المنطقة، ولكن أيضا على مستوى كافة المناطق الأثرية بمختلف محافظات الجمهورية.
وفي السياق، أكدت الوزارة حرصها التام على الحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراث الحضاري الذي يمتد عبر آلاف السنين، وذلك بكافة ربوع الوطن، نظرا لأهميتها وقيمتها التاريخية المهمة.
وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة، والابتعاد عن نشر أخبار لا تستند إلى أي حقائق إلا بعد الرجوع لمصادرها الأصلية والتأكد منها، منعا لإثارة بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين والتأثير سلبا على مصلحة الوطن في الداخل والخارج.
-
حبس رجل الأعمال أسامة مالك وضابط شرطة 15 يوماً
أمرت النيابة العامة بحبس رجل الأعمال أسامة مالك، وأحمد مختار محمود مدير إدارة خدمات المعارض بالهيئة العامة للمعارض، وضابط شرطة يدعى خالد عبدالفتاح 15 يوما على ذمة ...Tue, 02 May 2017 10:49:47 GMT
-
ارتفاع «تحويلات» المصريين بالخارج إلى 8 مليارات دولارTue, 02 May 2017 10:11:33 GMT
-
مفاجأة.. مصر تطلب «شراء الطاقة» من إثيوبيا
كشف مدير العلاقات العامة والاتصالات في وزارة المياه والكهرباء الإثيوبية، بزونه تولشا، عن مفاجأة جديدة بخصوص أزمة مصر مع بلاده، بعد إنشاء “سد النهضة”. وأوضح ...Tue, 02 May 2017 08:43:00 GMT
-
فتح باب الحجز بأراضي بيت الوطن ومدينتي والرحاب.. غداً
قال المهندس هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الوزارة قررت فتح باب الحجز بأراضي مشروع بيت الوطن، ووحدات مدينتي والرحاب ودار مصر للمصريين في الخارج صباح ...Tue, 02 May 2017 08:21:58 GMT
-
البرلمان: بث جلسات «تيران وصنافير» على الهواءTue, 02 May 2017 07:30:41 GMT
-
مقتل 10 من مليشيات الحوثى فى قصف للتحالف العربى جنوب اليمنTue, 02 May 2017 08:21:58 GMT
-
المقرحي يطالب بإحالة جميع المتهمين باستهداف رجال الشرطة للمحاكمات العسكرية
أكد فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية الأسبق، على تطهير البلاد من العصابات الارهابية ، مناشدا المسؤولين بتطهير الأجهزة والوزارات والمؤسسات من أفراد تلك العصابات ...Tue, 02 May 2017 09:56:46 GMT
-
صلاح عبدالله وأيتن عامر وعايدة رياض يرفعون شعار عمل واحد لا يكفي في رمضان
تنتشر ظاهرة المشاركات الخماسية والثلاثية في دراما رمضان المقبل بشكل يشبه الموضة وسط تحذيرات النقاد ، بينما يرد أبطالها “ظروف ونصيب”. ويرفض الفنان صلاح عبد الله أي ...Tue, 02 May 2017 10:33:20 GMT
-
واشنطن تجرى تدريبات على إجلاء رعاياها من كوريا الجنوبية الشهر المقبل
تخطط القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، لإجراء تدريب للجنود على إجلاء المدنيين الأمريكيين، ونقلهم لأماكن آمنة فى حالة تفجر الأوضاع بشبه الجزيرة الكورية. وذكرت ...Tue, 02 May 2017 11:24:45 GMT