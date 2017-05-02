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نادية عبده تعتمد المخطط التفصيلي لمناطق الامتداد العمراني برشيد وكفر الدوار
المهندسة نادية عبده

نادية عبده تعتمد المخطط التفصيلي لمناطق الامتداد العمراني برشيد وكفر الدوار

الثلاثاء، 2 مايو 2017 06:08 م
خاص: محيط

اعتمدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة المخطط التفصيلي لمناطق الامتداد العمراني الواردة بالمخطط الاستراتيجي المعتمد لمدينة رشيد لكل من المنطقة الأولى والثانية والثالثة، كما اعتمدت مشروع المخطط التفصيلي لمنطقة السعرانية بكفر الدوار.

صرحت بذلك المهندسة منال عبد المنعم مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة اليوم الثلاثاء، موضحة أنه جاء ذلك بعد عرضها على اللجنة المشكلة لمراجعة المخططات التفصيلية بمناطق ومدن المحافظة وطبقا لأحكام قانون 119 لسنة 2008.

وقالت مدير عام التخطيط إنه تم الانتهاء من لجنة البت لمناطق الامتداد العمراني لمراكز الدلنجات وأبو حمص والمحمودية والرحمانية تمهيدا لاعتمادها خلال الأسبوع القادم والنشر في “الوقائع المصرية”.

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