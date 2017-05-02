واصل أحمد حجازي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التدريب منفرداً، خلال مران الفريق المقام على ملعب التتش الآن.

وكان حجازي قد تعرض لإصابة بإجهاد في الخلفية خلال مواجهة الاتحاد غاب على أثرها من المشاركة في لقاءات الفريق.

في حين تغيب الثنائي سعد الدين سمير، مدافع الفريق الأول ومسعد عوض، حارس الفريق، عن تدريبات الفريق الجماعية

ولم يظهر الثاني في تدريبات الفريق الجماعية التي بدأت بفقرة تدريبات بدنية تحت قيادة التونسي أنيس الشعلالي، مدرب الأحمال.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش، الخميس المقبل، على إستاد الجيش بالسويس، ضمن مباريات الجولة 27 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.