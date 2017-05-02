 Moheet on google
الثلاثاء 2 مايو 2017 06:35 مساءً
روابط سريعة
أحمد حجازي يواصل التأهيل منفرداً
سعد سمير‎

أحمد حجازي يواصل التأهيل منفرداً

الثلاثاء، 2 مايو 2017 06:04 م
محيط - أحمد عبد الخالق

واصل أحمد حجازي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التدريب منفرداً، خلال مران الفريق المقام على ملعب التتش الآن.

وكان حجازي قد تعرض لإصابة بإجهاد في الخلفية خلال مواجهة الاتحاد غاب على أثرها من المشاركة في لقاءات الفريق.

في حين تغيب الثنائي سعد الدين سمير، مدافع الفريق الأول ومسعد عوض، حارس الفريق، عن تدريبات الفريق الجماعية

ولم يظهر الثاني في تدريبات الفريق الجماعية التي بدأت بفقرة تدريبات بدنية تحت قيادة التونسي أنيس الشعلالي، مدرب الأحمال.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش، الخميس المقبل، على إستاد الجيش بالسويس، ضمن مباريات الجولة 27 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3