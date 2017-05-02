كل ما تريد معرفته عن مواجهة ديربي مدريد في دوري الأبطال اليوم

يدخل فريقا ريال مدريد وأتليتكو مدريد في مواجهة كبيرة وثأرية اليوم الثلاثاء على ملعب السانتياجو برنابيو ضمن منافسات ذهاب نصف النهائي بدوري أبطال أوروبا في المباراة التي ستبدأ في تمام الساعة 8:45 بتوقيت القاهرة.

ويسعى الروخيبلانكوس للثأر من الريال بعدما خسر في ثلاث مناسبات بالمسابقة على يد الميرنجي أعوام 2016 و 2015 و 2014 .

أما ريال مدريد فيسعى لاستغال العامل النفسي والأرض والجمهور ضد الأتليتي في مباراة الليلة.

-تاريخ مواجهات رونالدو - جريزمان:

رونالدو:

خاض كريستيانو رونالدو هذا الموسم 40 مباراة سجل 32 هدفا بواقع 20 هدفا في الدوري وهدفا في كأس الملك و7 أهداف في دوري أبطال أوروبا و4 أهداف في مسابقة كأس العالم للأندية وصنع 12 هدفا.

وسجل رونالدو في شباك أتليتكو مدريد خلال مواجهات الديربي 18 هدفا في 27 مباراة خاضها، كان آخرها خلال هاتريك في يوم 19 نوفمبر الماضي على ملعب الفيسنتي كالديرون في الليجا.

لعب الدون البرتغالي 143 مباراة في المسابقات الأوروبية سجل 101 هدف.

جريزمان:

خاض إنطوان جريزمان 48 مباراة هذا الموسم مع فريق أتليتكو مدريد في جميع المسابقات أحرز 25 هدفا، بواقع 16 في الدوري و4 أهداف في كأس الملك و5 أهداف في دوري الأبطال، وصنع 9 أهداف هذا الموسم.

لعب جريزمان 21 مباراة ضد ريال مدريد سجل 5 أهداف بواقع هدفين مع فريق ريال سوسيداد (فريقة السابق) و3 أهداف مع أتليتكو في الديربي كان آخرها في مباراة الدور الثاني في الليجا يوم 8 إبريل الماضي.

خاض جريزمان 40 مباراة في المسابقات القارية سجل 15 هدفا.

تاريخ مواجهات سيميوني - زيدان :

يتفوق سيميوني على زيدان خلال مواجهات المباشرة كلاعبين حيث التقيا 9 مرات 8 مواجهات عندما كان سيميوني لاعبا في لاتسيو الإيطالي وزيدان لاعب في اليوفنتوس الإيطالي مقابل مواجهة وحيد في ديربي مدريد بين الريال وأتليتكو.

انتصر سيميوني في 4 مواجهات مقابل 3 انتصارات لزيزو، بينما حضر التعادل مرتين، سجل سيميوني هدفين بينما فشل زيدان في إحراز أهداف.

وعلى النقيض يتفوق زيدان على سيميوني خلال مواجهات الثنائي كمدربين حيث تقابلا في 5 مواجهات انتصر زيدان في 3 مواجهات، من ضمنها انتصار بركلات الترجيح في نهائي مسابقة دوري الأبطال الموسم الماضي.

بينما انتصر سيميوني خلال مباراة وحيدة على ملعب السانتياجو بيرنابيو يوم 28 فبراير 2016، بينما حسم التعادل المواجهة الأخيرة بين المدربين يوم 8 أبريل الماضي بنتيجة 1-1.

جدير بالذكر أن سيميوني خاض 314 مباراة على رأس القيادة الفنية لفريق أتليتكو مدريد انتصر في 196 مباراة وتعادل في 65 وخسر 53 مباراة وقاد الفريق لتحقيق 5 بطولات.

في المقابل خاض زيدان 80 مباراة منذ يناير 2016 على رأس القيادة الفنية لفريق ريال مدريد انتصر في 59 مباراة، وتعادل في 15 مباراة، وخسر في 6 مباريات، وحقق مع الفريق 3 بطولات.

ذكرى سيئة لريال مدريد ليلة مباراة أتليتكو:

تلقى فريق ريال مدريد هزيمة قاسية على يد فريق برشلونة الإسباني على ملعب السانتياجو بيرنابيو بنتيجة 6-2 يوم السبت 2 مايو من عام 2009 ضمن منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

ورغم تقدم الفريق الملكي بهدف المهاجم الأرجنيني جونزالو هيجواين في دقيقة 14 فإن الفريق الكاتلوني أمطر شباك الحارس أيكر كاسيس بنصف دستة أهداف بفضل البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي تييري هنري.

ولم يشفع هدف سيرجيو راموس في حفظ ماء وجه فريق العاصمة ليحسم البلوجرينا بقب الليجا الأول مع المدرب الفيلسوف بيب جوراديولا.