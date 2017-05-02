

قال خالد يوسف، عضو مجلس النواب، إن “مشروع قانون الاستثمار الجديد يحتوى على كارثتين أولها ارتفاع نسبة حجم العمالة الأجنبية مما يزيد من معدلات البطالة”.

وأضاف “يوسف”، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن “نص القانون أعفى المستثمر الأجنبى من الضرائب، مما يعد كارثة ثانية؛ لأن المستثمر سيدفع الضريبة فى بلده ونحن أولى بها”، مطالبًا بإصدار قانون الشركات والإفلاس.

وطالب بإلغاء وزارة الاستثمار والاكتفاء بهيئة الاستثمار، ورد عليه رئيس مجلس النواب بأن “الدستور منح الحكومة حق تنظيم إدارة مرافق الدولة وليس من حق النواب المطالبة به”.