أعلنت جامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء أنها ستنظم بعد غد الخميس بمشاركة الأمين العام أحمد أبوالغيط والمندوبين الدائمين ، وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام داخل السجون الإسرائيلية والذين يدخلون أسبوعهم الثالث على التوالي احتجاجا على ما تمارسه سلطات الاحتلال بحقهم من أبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي غير مكترثة بكل المواثيق والقرارات الدولية.

ودعت الجامعة العربية ، في بيان أصدرته اليوم ، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى ضرورة التدخل بشكل فوري وفعال للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإجبارها على احترام القوانين الدولية خاصة ما يتعلق منها بحقوق الأسرى..محذرة من تفاقم الأوضاع داخل السجون الإسرائيلية مما يؤدي إلى حدوث ما لا يحمد عقباه.

ومن جانبها .. صرحت السفيرة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بأن هذه الوقفة التي سيشارك فيها الأمين العام والمندوبين الدائمين للدول العربية الأعضاء والعديد من الشخصيات السياسية والإعلامية تأتي دعما ومساندة لصمود الأسرى الأبطال في مواجهة الانتهاكات والممارسات البشعة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني عموما وضد الأسرى داخل السجون الإسرائيلية بشكل خاص.