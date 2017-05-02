أدانت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، بشدة الهجوم الإرهابي الذي تعرض له كمين أمني متحرك بمنطقة شرق القاهرة، وأسفر عن استشهاد ضابطين وأمين شرطة من رجال الأمن مساء أمس.

وأكدت اللجنة - في بيان - أن هذه الأعمال الإرهابية الحقيرة لن تنال من عزيمة المصريين ووحدتهم وإصرارهم على دحر الإرهاب البغيض، وتطهير مصر منه.

وقالت اللجنة “لتعلم هذه الفئة الضالة الحاقدة من الإرهابيين المجرمين الذى يجترؤون على محاربة مصر وزعزعة استقرارها أنهم بغيهم هذا يُحاربون الله ورسوله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره وتنفذ كلمات ربى لقوله تعالى: ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ”.

ودعت اللجنة، الجميع إلى الوقوف خلف القوات المسلحة والشرطة في تصديهما لهذه العناصر الإرهابية، مشيدة في هذا الصدد بالنجاحات الملموسة على أرض الواقع بقرب الانتهاء من تطهير منطقة سيناء من الإرهابيين، حتى تتمكن الدولة من التفرغ لقضايا التنمية وتحسين معيشة المواطن المصري وتحقيق حياة كريمة له.