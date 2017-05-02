أثار قرار منظمة اليونسكو بالموافقة على قرار ينص على عدم سيادة إسرائيل على مدينة القدس المحتلة، صدمة لرئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، دفعته للهذيان عبر حسابه على تويتر.

وكتب الحساب الرسمى لنتنياهو: “قلت عن قرار اليونسكو بشأن أورشليم، قرار سخيف وسنخفض عدد الدول الداعمة له إلى 0 ، لأنه ينبغى ألا تكون تصويتات من هذا القبيل فى الأمم المتحدة”، مضيفا: “عدد الدول التي دعمت القرار السخيف حول أورشليم في اليونسكو انخفض من 32 دولة قبل عام إلى 22 دولة اليوم وسيصل إلى صفر”.

وتابع نتنياهو: “عدد الدول التى تمتنع عن التصويت أو تدعم إسرائيل أكبر اليوم من عدد الدول التى تعارض إسرائيل، وهذا هو تغيير يحدث لأول مرة”.

وكان منظمة اليونسكو صوتت بغالبية 22 صوتا مقابل 10 لصالح قرار اعتبار القدس مدينة محتلة، ويؤكد مشروع القرار أن إسرائيل تحتل القدس وليس لها فى البلدة القديمة أى حق، ويشمل أيضا الاعتراف بأن المقابر فى مدينة الخليل وقبر راحيل فى بيت لحم مقابر إسلامية.