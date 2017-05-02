قال محافظ الجيزة اللواء محمد كمال الدالى إن معرض منتجات مصانع وشركات المنطقة الصناعية بأبو رواش يشارك فيه 35 شركة ومصنع منها شركات أدوات أثاث ومنتجات غذائية وصناعات كيماوية ومعدنية ومراكز خدمة صيانة السيارات، موضحاً أن منتجات هذه الشركات تشمل تخفيضات تصل إلى 20% في بعض المعروضات.

وأكد المحافظ - خلال افتتاحه المعرض اليوم الثلاثاء والذي يستمر 3 أيام - سعي المحافظة لتطوير مستوى الأداء للخدمات التي يقدمها الجهاز الإداري للمنطقة الصناعية والاستثمارية وتبسيط الإجراءات تشجيعاً للاستثمار.

كما أكد سعي المحافظة إلى ضم مساحات جديده لمجابهة الطلبات المتزايدة حيث يتم حالياً تنفيذ إجراءات ضم مساحة 120 فدانا جديدا للتوسعات.

وأضاف أن المنطقة الصناعية تضم 729 مشروعا تتنوع ما بين صناعات كيماوية وبويات وصناعة مواد بناء ورخام وحراريات وصناعات معدنية وحديدية وخشبية وغزل ونسيج وورقية وهندسية وبلاستيكية وإلكترونية ومواد غذائية وكهربائية ومراكز تمويل وصيانه السيارات وصناعات جلدية وإسفنجية وبعضها يصدر منتجاته للخارج.

وأشار الدالي - خلال افتتاح المعرض بحضور نائبه اللواء أسامة شمعه والمهندسة هناء عبد العزيز رئيس الجهاز التنفيذي بالمنطقة الصناعية والاستثمارية - إلى أنه بالنسبة للمنطقة الاستثمارية الواقعة من ميدان الرماية وحتى الكيلو 28 طريق مصر إسكندرية الصحراوي على مساحة 18500 فدان فتضم 182 مشروعا باستثمارات 16 مليار جنيه وعدد عماله يصل إلى 65 ألف عامل