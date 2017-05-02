تخفيضات لـ 35 شركة بمعرض منتجات مصانع المنطقة الصناعية بأبورواشالثلاثاء، 2 مايو 2017 05:28 م
قال محافظ الجيزة اللواء محمد كمال الدالى إن معرض منتجات مصانع وشركات المنطقة الصناعية بأبو رواش يشارك فيه 35 شركة ومصنع منها شركات أدوات أثاث ومنتجات غذائية وصناعات كيماوية ومعدنية ومراكز خدمة صيانة السيارات، موضحاً أن منتجات هذه الشركات تشمل تخفيضات تصل إلى 20% في بعض المعروضات.
وأكد المحافظ - خلال افتتاحه المعرض اليوم الثلاثاء والذي يستمر 3 أيام - سعي المحافظة لتطوير مستوى الأداء للخدمات التي يقدمها الجهاز الإداري للمنطقة الصناعية والاستثمارية وتبسيط الإجراءات تشجيعاً للاستثمار.
كما أكد سعي المحافظة إلى ضم مساحات جديده لمجابهة الطلبات المتزايدة حيث يتم حالياً تنفيذ إجراءات ضم مساحة 120 فدانا جديدا للتوسعات.
وأضاف أن المنطقة الصناعية تضم 729 مشروعا تتنوع ما بين صناعات كيماوية وبويات وصناعة مواد بناء ورخام وحراريات وصناعات معدنية وحديدية وخشبية وغزل ونسيج وورقية وهندسية وبلاستيكية وإلكترونية ومواد غذائية وكهربائية ومراكز تمويل وصيانه السيارات وصناعات جلدية وإسفنجية وبعضها يصدر منتجاته للخارج.
وأشار الدالي - خلال افتتاح المعرض بحضور نائبه اللواء أسامة شمعه والمهندسة هناء عبد العزيز رئيس الجهاز التنفيذي بالمنطقة الصناعية والاستثمارية - إلى أنه بالنسبة للمنطقة الاستثمارية الواقعة من ميدان الرماية وحتى الكيلو 28 طريق مصر إسكندرية الصحراوي على مساحة 18500 فدان فتضم 182 مشروعا باستثمارات 16 مليار جنيه وعدد عماله يصل إلى 65 ألف عامل
-
حبس رجل الأعمال أسامة مالك وضابط شرطة 15 يوماً
أمرت النيابة العامة بحبس رجل الأعمال أسامة مالك، وأحمد مختار محمود مدير إدارة خدمات المعارض بالهيئة العامة للمعارض، وضابط شرطة يدعى خالد عبدالفتاح 15 يوما على ذمة ...Tue, 02 May 2017 10:49:47 GMT
-
ارتفاع «تحويلات» المصريين بالخارج إلى 8 مليارات دولارTue, 02 May 2017 10:11:33 GMT
-
مفاجأة.. مصر تطلب «شراء الطاقة» من إثيوبيا
كشف مدير العلاقات العامة والاتصالات في وزارة المياه والكهرباء الإثيوبية، بزونه تولشا، عن مفاجأة جديدة بخصوص أزمة مصر مع بلاده، بعد إنشاء “سد النهضة”. وأوضح ...Tue, 02 May 2017 08:43:00 GMT
-
فتح باب الحجز بأراضي بيت الوطن ومدينتي والرحاب.. غداً
قال المهندس هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الوزارة قررت فتح باب الحجز بأراضي مشروع بيت الوطن، ووحدات مدينتي والرحاب ودار مصر للمصريين في الخارج صباح ...Tue, 02 May 2017 08:21:58 GMT
-
البرلمان: بث جلسات «تيران وصنافير» على الهواءTue, 02 May 2017 07:30:41 GMT
-
مقتل 10 من مليشيات الحوثى فى قصف للتحالف العربى جنوب اليمنTue, 02 May 2017 08:21:58 GMT
-
المقرحي يطالب بإحالة جميع المتهمين باستهداف رجال الشرطة للمحاكمات العسكرية
أكد فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية الأسبق، على تطهير البلاد من العصابات الارهابية ، مناشدا المسؤولين بتطهير الأجهزة والوزارات والمؤسسات من أفراد تلك العصابات ...Tue, 02 May 2017 09:56:46 GMT
-
صلاح عبدالله وأيتن عامر وعايدة رياض يرفعون شعار عمل واحد لا يكفي في رمضان
تنتشر ظاهرة المشاركات الخماسية والثلاثية في دراما رمضان المقبل بشكل يشبه الموضة وسط تحذيرات النقاد ، بينما يرد أبطالها “ظروف ونصيب”. ويرفض الفنان صلاح عبد الله أي ...Tue, 02 May 2017 10:33:20 GMT
-
واشنطن تجرى تدريبات على إجلاء رعاياها من كوريا الجنوبية الشهر المقبل
تخطط القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، لإجراء تدريب للجنود على إجلاء المدنيين الأمريكيين، ونقلهم لأماكن آمنة فى حالة تفجر الأوضاع بشبه الجزيرة الكورية. وذكرت ...Tue, 02 May 2017 11:24:45 GMT