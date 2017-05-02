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ننشر الصور الأولية لإبراهيموفيتش عقب جراحة الرباط الصليبي
ابراهيموفيتش - اصابة

ننشر الصور الأولية لإبراهيموفيتش عقب جراحة الرباط الصليبي

الثلاثاء، 2 مايو 2017 05:47 م

نشر النجم السويدى زلاتان ابراهيموفيتش مهاجم مانشستر يونايتد، الصور الأولى لساقه عقب إجراء جراحة فى الرباط الصليبى بالركبة اليمنى، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

ذكرت صحيفة “ذا صن” الانجليزية، أن النجم السويدى نشر صورة لساقه التى أجرى فيها جراحة الرباط الصليبى، ومعصميه المُعلق بهما علامات المستشفى، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وعلق النجم السويدى على الصورة التى تُبرز الندبة الجراحية على ركبته، قائلا “أصلحت، فعلتها ومرة أخرى أشكركم على الدعم، سوف نستمتع معا بعودتى للعب قريبا”.

وكان النجم السويدى قد خضع لتلك الجراحة يوم الأربعاء الماضى بالولايات المتحدة الأمريكية، تحت إشراف الخبير الصينى فيردى فو المتخصص فى إصابات الركبة.

يذكر أن هداف مانشستر يونايتد كان قد أصيب بقطع فى الرباط الصليبى الأمامى والخلفي، خلال الفوز 2-1 على أندرلخت فى إياب دور الثمانية للدورى الأوروبى الشهر الماضى وسيغيب على أثر تلك الإصابة لفترة تصل على 9 أشهر.

يد ابراهيموفيتش

ركبة ابراهيموفيتش

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