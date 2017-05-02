تقوم “مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان” باطلاق برنامج “صحة المرأة ابتداءًا من اليوم الثلاثاء. يضم البرنامج -الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية- عدد من الندوات التثقيفية وعيادات داخل المؤسسة للمريضات بالتعاون مع نخبة من أشهر الأطباء من مختلف التخصصات الطبية منهم د. هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقًا واستشاري الأمراض الجلدية، ود. مي السماحي، أستاذ ورئيس قسم الامراض الجلدية و التناسلية بطب عين شمس، ود. محمد العالم، استشاري تجميل وجراحة الفم والأسنان، ود. نهى النحاس، أستاذ علم النفس بالجامعة الامريكية، وخبيرة التغذية “رنا عرفة”، بالاضافة الى عدد من الأطباء والمتخصصين في مجالات الجلدية والتجميل والنساء والتوليد.

ويهدف البرنامج، الذي يعد أول تعاون بين مؤسسة بهية وفارميكس وسيباميد، الى الاهتمام بصحة مريضات سرطان الثدي في جميع مراحل علاجهن وتثقيف للمرأة المعافاة بعد إتمام رحلة علاجها وذلك في اطار الدعم النفسي للمرأة الذي تقدمة المؤسسة للمحاربات والمتعافيات من مرض سرطان الثدي.

ويشمل برنامج اليوم الأول ندوة طبية لكل من د. هاني الناظر، ود. مي السماحي، تليها فقرة مفتوح للأسئلة للأطباء السالف ذكرهم بالاضافة الى د. نيرة مفتاح، أستاذ ورئيس قسم الامراض الجلدية و التناسلية بجامعة الأزهر ، ود. وائل سعودي، استشاري العلاج بالليزر و تجميل البشرة، ود. مها عزت، استشاري الأمراض الجلدية والتجميل والليزر، ود. ياسر الجوهري، استشاري الأمراض الجلدية والتجميل. ويدير النقاش د. أحمد حسن، رئيس قسم الأورام بمؤسسة بهية، فيما سيتم فتح العيادات للأطباء المتطوعين بالكشف لمدة ساعة و توزيع هدايا للمريضات.

وسيشارك د. عمر العباسي، أستاذ النساء والتوليد والعقم بكلية طب القصر العينى، بكلمة تثقيفية في اليوم الثاني بالاضافة الى مشاركته بالعيادات للكشف على المريضات بالمجان أو للرد على تساؤلاتهن ايمانًا منه بأهمية تقديم رعاية صحية للسيدات قبل وأثناء مرحلة الحمل.

فيما سيتضمن برنامج اليوم الثالث ندوات طبية وتثقيفية يشارك فيها فيها د. محمد العالم، استشاري تجميل وجراحة الفم والأسنان، ود. نهى النحاس، أستاذ علم النفس بالجامعة الامريكية، وخبيرة التغذية “رنا عرفة” لالقاء نصائح عن التغذية السليمة والمناسبة لمحاربة المرض والمساعدة في رحلة الشفاء.

وأعرب د. أحمد حسن، رئيس قسم الأورام بمؤسسة بهية، عن سعادته بهذه الفعالية والشراكة المثمرة مع كافة الأطباء والشركات التي تحرص على صحة المرأة مؤكدًا على اهتمام مؤسسة بهية بتقديم خدمات تكاملية للمريضات وبلأخص خدمات الدعم النفسي التي تشكل أهم جانب من جوانب العلاج، مضيفًا أن الدعم النفسي لا يقل أهمية عن كافة مراحل العلاج والذي تقدمه المؤسسة بالمجان، وإن الجانب النفسي مهم جداً لمحاربات السرطان ويتم ملاحظة انعكاسه الايجابي على صحة المريضات وقدرتهم على التغلب على المرض.

وتُعد مؤسسة بهية هي أكبر مؤسسة خيرية متخصصة في فحص وعلاج سرطان الثدي مجاناً، وتقدم المؤسسة، التي تعد الأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط، الكشف المبكر ومركز بحثي متخصص، لبحث أسباب ارتفاع نسب هذا المرض في مصر والمنطقة العربية، سعيا منها لتكون منارة للشفاء من المرض الخبيث، وتوفر المؤسسة التصوير الطبي، والعلاج الكيميائي، والعلاج الطبيعي، والعلاج الإشعاعي، وصيدلية إكلينيكية، وخدمات متابعة نفسية للمرضى.