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ميركل: لا أخشى التدخل الروسي في الانتخابات الألمانية
ميركل وبوتين

ميركل: لا أخشى التدخل الروسي في الانتخابات الألمانية

الثلاثاء، 2 مايو 2017 05:32 م
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قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عندما سئلت خلال زيارة لروسيا عن احتمال تدخل روسيا في الحملة الانتخابية في ألمانيا هذا العام إنها ليست ممن يخافون وستواجه المعلومات غير الدقيقة بالحقائق.

وقالت ميركل خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “لست شخصا قلوقا وسأخوض الانتخابات على أساس قناعاتي”. وأضافت إن الألمان سيتعاملون بشكل حاسم مع أي حالات تتعلق بمعلومات خاطئة.

وأضافت “نعرف أن الجرائم الإلكترونية تمثل تحديا دوليا.. ولكن نتوقع أن تمضي الانتخابات بسلام ولدينا مواقف مختلفة بما يكفي لمعالجة مجموعة كبيرة من القضايا”.

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