عاطف عبد الحميد يعلن الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة ميدان الفلكي الشهر المقبلالثلاثاء، 2 مايو 2017 05:18 م
وجه محافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد، باستكمال تطوير منطقة القاهرة الخديوية والتي تعد من أهم مناطق القاهرة لما تزخر به من العقارات التراثية ذات الطابع المعماري المتميز وقبلة لمواطن القاهرة ومرتاديها من خارج القاهرة، مشيرا إلى أنها منطقة ثرية بالقيم المعمارية والعمرانية والجمالية والثقافية والاقتصادية.
جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ اليوم الثلاثاء لمتابعة أعمال تطوير القاهرة الخديوية بحضور اللواء محمد الشيخ السكرتير العام ورؤساء الأحياء المعنيين لغرب القاهرة عابدين – الأزبكية وممثلي الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وممثلي شركات المقاولات العاملة بالمشروع وعدد من قيادات المحافظة.
وقال عبد الحميد إنه جار حاليا أعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان الفلكي للعقارات التراثية الواقعة به بالإضافة إلى أعمال تجميل وتنسيق الميدان بالكامل وسوف يتم الانتهاء من الأعمال خلال الشهر القادم، مشيرا إلى أن تلك الأعمال تشمل تطوير العقارات المطلة على شارعي البستان والتحرير وزراعة أحواض مع أعمال تقليم الأشجار وزراعة أشجار جديدة، وعمل تصميم لائق بالميدان مع تطوير الإنارة بالميدان وكذلك إنارة العقارات التي يتم تطويرها.
وأشار المحافظ إلى أن هناك تنسيقا مع كلية هندسة جامعة القاهرة بأن تقوم بعمل دراسة حول تطوير سوق باب اللوق من خلال برنامج مشترك مع كلية هندسة القاهرة وجامعة نيو كاسل الإنجليزية والمجلس البريطاني ومؤسسة نيوتن - مشرفة نظرا لأهمية السوق التاريخية وكقاعدة اقتصادية هامة للحركة التجارية بوسط البلد يجب الحفاظ عليها مع دراسة إعادة الشئ لأصله ورفع كافة التعديات من خلال التعاون مع التجار وأصحاب المحلات من خلال حوار مجتمعي وتشكيل مجلس أمناء من الشاغلين لإدارة السوق وإعادة تشغيله بما يتناسب مع موقعه المتميز بوسط المدينة.
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