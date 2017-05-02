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الجيش الإسرائيلي يقتل شابا يهوديا بعد محاولته تنفيذ عملية طعن
جيش الاحتلال الاسرائيلي

الجيش الإسرائيلي يقتل شابا يهوديا بعد محاولته تنفيذ عملية طعن

الثلاثاء، 2 مايو 2017 05:25 م
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قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي قتل شابا يهوديا “20 عاما” في منطقة “حيزما” بعد محاولته تنفيذ عملية طعن.

وذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية أن التحقيقات الأولية للواقعة عند معبر حيزما، أوضحت أن الشاب اليهودي جرى من الناحية الإسرائيلية للحاجز، وكان يحمل سكينا محاولا طعن مجندة.

وأضافت أن أحد أفراد القوة الذي لاحظه، قام بإطلاق النار وقتله، مشيرة إلى أن “الجيش كان رفض تجنيد الشاب للخطة العسكرية في الجيش”.

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