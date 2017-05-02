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الثلاثاء 2 مايو 2017 05:05 مساءً
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مظهر شاهين ينعي نفسه على "تويتر " ماذا قال؟
مظهر شاهين

مظهر شاهين ينعي نفسه على "تويتر " ماذا قال؟

الثلاثاء، 2 مايو 2017 05:05 م

 

في موقف كوميدي رد الشيخ مظهر شاهين علي الفنان مجدي كامل بـ”نعي” لـ”نفسه” علي حسابه الخاص بـ”تويتر” والذي قال فيه: “هو أنا كمان بقيت راحل؟؟ الله يرحمني ويتقبلني عنده من الشهداء، يا جماعة حد يعرفهم إن اللي رحل مظهر أبو النجا”، مضيفًا: “الله يرحمني كنت طيب”.

كان الفنان مجدي كامل، كتب تدوينة علي حسابه بـ”تويتر”، ينعي فيها الممثل الراحل “مظهر أبو النجا”، وقد كتب بدلاً من “مظهر أبو النجا”، “مظهر شاهين”.

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