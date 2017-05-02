بدء فعاليات معرض الوادي للحاصلات الزراعية بالأٌقصرالثلاثاء، 2 مايو 2017 05:10 م
افتتح اليوم معرض الوادى للحاصلات والتقنيات الزراعية الذي يستمر على مدار يومين بمحافظة الأٌصر ومشاركة عدد من محافظات الصعيد، وذلك بهدف تقديم وتسهيل الجديد فى المخصبات وبذور زراعية عالية الجودة والكثافة الإنتاجية.
ويعد معرض الوداى لتقنيات الزراعه هو الموسم الثامن لتنشيط زراعه جنوب الصعيد.
وحضر فعاليات المعرض علاء عزوز وكيل مركز البحوث الزراعيه (نائبا عن وزير الزراعة) والمهندس خالد عبدالرضى وكيل وزاره الزراعه بالاقصر ، والمهندس اشرف عبد الرزاق وكيل وزاره الزراعه بقنا والمهندس جمال عبدالله وكيل وزاره الزراعه باسوان والدكتورة امل اسماعيل وكيل وزراه الزراعه بسوهاج وخالد امين المدير التنفذى لمديريه الزراعه
ويقوم المعرض بعرض التقنيات الحديثه للزراعه واهتمام الوزاره بالمشروعات الزراعيه ودعمها وتعمل على تنقيات حديثه وبمشاركة 100 شركه منها العالميه محليه بكفاءة عالية
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