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التشكيلة الرسمية لمواجهة ريال وأتليتكو مدريد في دوري الأبطال
ريال مدريد

التشكيلة الرسمية لمواجهة ريال وأتليتكو مدريد في دوري الأبطال

الثلاثاء، 2 مايو 2017 08:29 م

يلتقي بعد قليل  فريقا ريال مدريد ونظيره أتليتكو مدريد في لقاء ذهاب دور نصف النهائي بملعب سانتياجو برنابيو بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم

وجاءت تشكيلة ريال مدريد بقيادة زين الدين زيدان

وجاء تشكيل ريال مدريد لمواجهة الروخى بلانكوس، كالتالى..
كيلور نافاس، مارسيلو، راموس، فاران، كارفاخال، إيسكو، كروس، كاسميرو، مودريتش، بنزيما، كريستيانو رونالدو.

فيما يخوض أتلتيكو مدريد مواجهة الفريق الملكى، بتشكيل يضم كلا من:
أوبلاك، سافيتش، لوكاس، جودين، فيليبي لوي ، جابي، كوكي، ساؤول، كاراسكو، جريزمان، جاميرو.

يذكر أن ريال مدريد نجح فى حجز مقعده بالدور نصف النهائى لدورى أبطال أوروبا على حساب بايرن ميونخ الألمانى، فيما تأهل أتلتيكو مدريد بعد إقصاء ليستر سيتى الإنجليزى.

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