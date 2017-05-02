قال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب اليوم الثلاثاء إن مشروع قانون الاستثمار الجديد تمت تنقيته من تدخل الإدارة المحلية على خط الاستثمار في مصر.

وأضاف عبدالعال – خلال مناقشة مشروع قانون الاستثمار في الجلسة العامة لمجلس النواب - :”القانون يتخلص من العنصر البشري ويميل للنظام الإلكتروني ، وبالتالي التخلص من الإدارة المحلية التي تعيق أي مشروع”.

وتابع رئيس مجلس النواب :”طلبت من لجنة الشئون الاقتصادية أن تنقي القانون من تدخل الإدارة المحلية كونها تمثل العقبة الوحيدة أمام الاستثمار”.

واعتبر عبدالعال أن مشكلة الاستثمار في الصعيد تتمثل في الإدارة المحلية .. قائلا : “إن بعض المحافظين في محافظات الصعيد ضد الاستثمار وأن رئيس الوزراء يعرف هؤلاء المحافظين بالاسم”.

ومن جهتها .. قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي : إن مشروع القانون يراعي المناطق الأكثر احتياجا حيث تم الاعتماد في هذا الشأن على بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء..مضيفة : إن مشروع القانون لا يشمل فقط حوافز جغرافية ولكن يركز أيضا على المناطق كثيفة العمالة.