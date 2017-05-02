محكمة بريطانية تقضي بالسجن 8 سنوات على أحد عناصر "داعش"الثلاثاء، 2 مايو 2017 04:54 م
أصدرت محكمة بريطانية، اليوم /الثلاثاء/، حكما بسجن أحد عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي لمدة 8 سنوات، بعد إدانته بالانتماء للتنظيم والتخطيط لهجمات إرهابية.
وذكرت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية، أن المدان ويدعى سمة الله (34 عاما) قد اعتقل في أكتوبر الماضي بمنزله في كارديف عاصمة إقليم ويلز البريطاني، وعثرت الشرطة لديه على معلومات عن كيفية صنع المتفجرات وتفادي الوقوع بأيدي أجهزة الأمن، كان قد خبأها في أجهزة حفظ بيانات مصنوعة على شكل أزرار قميص معدنية .
ووصف مسؤولو الأمن، سمة الله بأنه شخص “في غاية الخطورة”، وقد أقر بارتباطه بتنظيم داعش وانخراطه في أعمال تدريب إرهابيين والتحضير لهجمات إرهابية.
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