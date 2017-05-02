أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده تتواصل مع الولايات المتحدة حول سوريا، مشيرا إلى أنه لا يمكن تسوية هذه الأزمة بشكل فعال دون مشاركة واشنطن.

وقال بوتين - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مدينة سوتشي الروسية اليوم الثلاثاء :”نرى أن نظام وقف إطلاق النار يجب أن يتعزز، وممثلونا في (أستانا) سيعملون على ذلك يومي غد وبعد غد، كما أنهم سيدعمون التعاون في إطار عملية حنيف”.

وأضاف بوتين : “لا يمكن تسوية هذه الأزمة بشكل فعال دون الولايات المتحدة، ولذلك فإننا نتواصل وسنواصل التواصل مع شركائنا الأمريكيين”.

وبشأن مصير الرئيس السوري بشار الأسد، قال بوتين :”إن التأثير الأكبر على الأسد هو من الشعب السوري، ومهمتنا هي تهيئة الظروف لتوحيد المجتمع السوري والتعاون السياسي بين الأطراف” مؤكدا أن روسيا لا تتدخل في الشئون السياسية الداخلية للدول الأخرى، إلا أنها تتعرض لتدخل من هذا القبيل.

من جانبها، أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ضرورة الاستمرار في الحوار بين موسكو وبرلين، بالرغم من الخلافات الموجودة بين البلدين، قائلة: “يجب أن نسعى دائما لمواصلة الحوار، نحن نفهم بعضنا البعض بشكل أفضل”.