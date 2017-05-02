اجتمع رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج، والقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر في العاصمة الإماراتية أبوظبي، في إطار المساعي لكسر جمود الأزمة السياسية في ليبيا.

وذكرت قناة «218» الليبية، اليوم، أن اللقاء المنتظر بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر في أبوظبي بدأ ، ونشرت ، صورة تجمع بين السّراج وحفتر، ظهر فيها الأخير مرتديًا زيًا مدنيًا.

ولم ترد أية تفاصيل عن هذا الاجتماع في وكالة أنباء الإمارات «وام» الرسمية، في الوقت الذي تحدثت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن لقاء مرتقب الثلاثاء، بين المشير حفتر والسراج في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وذكرت «سبوتنيك» أن اللقاء يأتي استجابة لدعوة وجهها لهما الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات .

وكانت «بوابة الوسط» علمت أمس الاثنين بمغادرة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إلى دولة الإمارات في زيارة رسمية، كما نشرت في حينه توجه القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر في اليوم ذاته إلى أبو ظبي، بحسب مكتب إعلام القيادة العامة على موقع «فيسبوك».