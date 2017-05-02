قرر الجهاز الفني للإسماعيلي، استبعاد باهر المحمدي ووليد عطية من قائمة فريقه لمواجهة الزمالك مساء غد الأربعاء، فى إطار الجولة الـ 27 من مسابقة الدوري المصري.

وجاءت قائمة الفريق النهائية كالآتي: محمد عواد ومحمد مجدي فى حراسة المرمى، ومحمد أبوالمجد ” بوشا ” ومحمد هاشم، وريتشارد بافور، ومحمد عادل جمعة، وبهاء مجدي فى خط الدفاع، وحسني عبدربه وعماد حمدي، ومحمود متولي، ونادر رمضان، وأحمد جمال، ووجيه عبدالحكيم، وكريم بامبو، وإبراهيم حسن فى خط الوسط، وديجو كالديرون وشكرى نجيب وأحمد الصعيدى فى خط الهجوم.