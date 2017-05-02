ليه قالت لي انها مخطوبة ؟الثلاثاء، 2 مايو 2017 04:50 م
مشكلتى باختصار شديد انى رايت بنت اعجبت بيها من اول نظرة ونظرت ليديها فلم اجد فيهم دبلة فقمت بسؤالها هل هى مرتبطة وان نيتى خير اتفجئت ولانها كانت مشغوله فى عملها فاعطتنى رقم عملها حتى تعرف رقمى وفى اليوم التالى ذهبت اليها وكانت بينى وبينها كيميا وانجذاب طلبت رقمها لاعرفها بنفسي ولتحديد موعد لزيارة اهلها وطلب يدها ففجأتنى انها مرتبطة او شبة مرتبطة عرفت منها من كلامى معها انها مخطوبة بشكل رسمى تقليدى وخطوبتها قد تكتمل وقد لاتكتمل وانها مش هتقدر تدينى رقمها وهى مخطوبة وانها لاتعرف عنى اى شئ وسالتها اذا كنت ممكن اعدى عليها من وقت للتانى فى عملها رحبت بشكل محترم وقالت ان مفيش مساحة لى حاليا المشكله انى اتعلقت بيها ومفيش وسيلة اعرف بيها اخبارها ومش عايز اعمل شئ غلط ولو قالت من اول ما سالتها انها مرتبطة كان الموصوع انتهى بالنسبة لى لكن احساسي بيها كل يوم بيكبر ومش قادر اشيلها من قلبى وعقلى فهل انتظر لربما تجمعنى بها الايام فى علاقة رسمية ام اسالها ان كانت ترغب فى اكمال خطبتها من عدمة وبناء على ردها ام ان انتظر انهاء خطبتها او انسحب وانا يعتصرنى الالم وللعلم لايوجج بيننا اى كلام سوى كلام عام عندما اذهب اليها فى عملها لايتعدى دقائق والمحير انها اوقات تعاملنى بجفاء خاصة فى وجود زملائها واوقات تكون بشوشة وتتعلق عينى بعينها لثوانى لا اعرف هل كان صعب ان تقول كلمة انا مرتبطة من اول لحظة ام ان احساسها بى كان نفس احساسي بها .
عزت - مصر
يخيل لي انك مكبر الموضوع من دون داعي ، يعني لو انك آمنت وتيقنت وتأكدت أن الجواز قسمة ونصيب وانه رزق مقدر من عند الله ، لكانت الامور بالنسبة لك ابسط بكثير
هي محطوبة او مرتبطة او بتقول كدة لأنه لا رغبة لها بك أو بالزواج في الوقت الحالي أيا كانت الأسباب ، هي قررت واتخذت قرار لكن المشكلة فيك أنت رغم ما قالته لك لا زلت تمني نفسك بالأحلام والاماني ، وتتوهم اشياء ربما تكون غير حقيقية بالمرة لكنك تفكر فيما تتمناه وتتخيل أنها تبادلك نفس الإحساس ونفس المشاعر وتفكر فيك بنفس القدر الذي تفكر أنت فيها
وكل ذلك غير حقيقي بالمرة كل ذلك محض خيالات اختلقتها انت لأن تحتاج إليها
لكن هل يكفي الخيال لتحقيقي الاحلام ، هل الخيال له معني له قيمة في عالم الواقع
أعتقد أنه الأفضل ان تحل مشكلتك بنفسك أن تبتعد عن هذه الفتاة أن تحذفها من تفكيرك ، إن كنت تبحث عن الزواج فتلفت حولك وستجد عشرات البنات المناسبات لك
اما إن كنت تبحث عن دور الضحية المغلوب علي أمره الذي يحب من طرف واحد وحبيبه لا يهتم لأمره ولا يبادله حباً بحب ، فاستمر علي ما أنت عليه ، لكن النتيجة لن تكون في صلحك لأنك ستجد أحلي سنين عمرك ضاعت وانت منتظر إشارة من ست الحسن علها ترضي عنك
اهتم بمن يهتم بك واسأل عمن يسال عنك وحافظ علي كرامتك وعزز نفسك ولا تعطي لمن لا يستحق لأنك ستندم ، ابحث عن الحب الحقيقي وستقابله حتما، لكن لا تهدر كرامتك ولا تضيع وقتك بلا هدف وتسال أسئلة بلا إجابات لانها لن تفيدك .
-
حبس رجل الأعمال أسامة مالك وضابط شرطة 15 يوماً
أمرت النيابة العامة بحبس رجل الأعمال أسامة مالك، وأحمد مختار محمود مدير إدارة خدمات المعارض بالهيئة العامة للمعارض، وضابط شرطة يدعى خالد عبدالفتاح 15 يوما على ذمة ...Tue, 02 May 2017 10:49:47 GMT
-
ارتفاع «تحويلات» المصريين بالخارج إلى 8 مليارات دولارTue, 02 May 2017 10:11:33 GMT
-
مفاجأة.. مصر تطلب «شراء الطاقة» من إثيوبيا
كشف مدير العلاقات العامة والاتصالات في وزارة المياه والكهرباء الإثيوبية، بزونه تولشا، عن مفاجأة جديدة بخصوص أزمة مصر مع بلاده، بعد إنشاء “سد النهضة”. وأوضح ...Tue, 02 May 2017 08:43:00 GMT
-
فتح باب الحجز بأراضي بيت الوطن ومدينتي والرحاب.. غداً
قال المهندس هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الوزارة قررت فتح باب الحجز بأراضي مشروع بيت الوطن، ووحدات مدينتي والرحاب ودار مصر للمصريين في الخارج صباح ...Tue, 02 May 2017 08:21:58 GMT
-
البرلمان: بث جلسات «تيران وصنافير» على الهواءTue, 02 May 2017 07:30:41 GMT
-
مقتل 10 من مليشيات الحوثى فى قصف للتحالف العربى جنوب اليمنTue, 02 May 2017 08:21:58 GMT
-
صلاح عبدالله وأيتن عامر وعايدة رياض يرفعون شعار عمل واحد لا يكفي في رمضان
تنتشر ظاهرة المشاركات الخماسية والثلاثية في دراما رمضان المقبل بشكل يشبه الموضة وسط تحذيرات النقاد ، بينما يرد أبطالها “ظروف ونصيب”. ويرفض الفنان صلاح عبد الله أي ...Tue, 02 May 2017 10:33:20 GMT
-
المقرحي يطالب بإحالة جميع المتهمين باستهداف رجال الشرطة للمحاكمات العسكرية
أكد فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية الأسبق، على تطهير البلاد من العصابات الارهابية ، مناشدا المسؤولين بتطهير الأجهزة والوزارات والمؤسسات من أفراد تلك العصابات ...Tue, 02 May 2017 09:56:46 GMT
-
واشنطن تجرى تدريبات على إجلاء رعاياها من كوريا الجنوبية الشهر المقبل
تخطط القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، لإجراء تدريب للجنود على إجلاء المدنيين الأمريكيين، ونقلهم لأماكن آمنة فى حالة تفجر الأوضاع بشبه الجزيرة الكورية. وذكرت ...Tue, 02 May 2017 11:24:45 GMT