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وزير الداخلية يتقدم الجنازة العسكرية لشهيدي كمين مدينة نصر
وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار

وزير الداخلية يتقدم الجنازة العسكرية لشهيدي كمين مدينة نصر

الثلاثاء، 2 مايو 2017 04:50 م


تقدَّم وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار الجنازة العسكرية لشهيدي الحادث الإرهابي الذي استهدف كمين شرطة مدينة نصر، من مسجد وزارة الداخلية بالقاهرة الجديدة، عقب صلاة العصر، اليوم الثلاثاء، بحضور كوكبة من قيادات وزارة الداخلية وزملاء الشهيدين في العمل وأهلهما.
وقدَّم وزير الداخلية واجب العزاء لأسرتي الشهيدين البطلين النقيب محمد عادل وهبة والنقيب أيمن حاتم عبدالحميد، ووجّه بتقديم أوجه الرعايا الكاملة لأسرتي البطلين.
كانت عناصر مسلحة في سيارتين قد هاجمت، في الساعات الأولى صباح اليوم الثلاثاء، نقطة أمنية متحركة أثناء مرورها بميدان محمد زكي بطريق الواحة بتقاطعه مع الطريق الدائري، دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، وأطلقوا النيران على القوات والتي بادلتهم إطلاق الأعيرة النارية.
وأسفر الهجوم على الكمين عن استشهاد كل من: «النقيب محمد عادل وهبة السيد من قوة إدارة تأمين الطرق بمديرية أمن القاهرة، والنقيب أيمن حاتم عبدالحميد رفعت من قوة مباحث قسم شرطة عين شمس، أمين الشرطة شعبان محمد عبدالحميد من قوة إدارة تأمين الطرق بمديرية أمن القاهرة»، بالإضافة إلى إصابة 5 من رجال الشرطة.
وتم نقل الجثامين والمصابين إلى المستشفى، وتكثف قوات الأمن جهودها لتتبُّع السيارتين؛ لضبط الجناة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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