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حسام حسن يعلن قائمة المصري لمواجهة ذئاب المقاولون غدا
حسام حسن

حسام حسن يعلن قائمة المصري لمواجهة ذئاب المقاولون غدا

الثلاثاء، 2 مايو 2017 04:47 م

اختار حسام حسن، المدير الفني للمصري، ٢٠ لاعبا لقائمة فريقة استعدادا لمواجهة المقاولون العرب غدا ضمن مواجهات الجولة الـ٢٧ من الدوري الممتاز.
وضمت القائمة كلاً من أحمد عبدالفتاح وأحمد بوسكا في حراسة المرمى، أسامة عزب وأحمد فوزي وإسلام صلاح ومحمد حمدي، ويلسون في الدفاع، عمرو موسى ومحمد ماجد أونش والسيد عبد العال وكابوريا، وأحمد قطاوي وعبدالله بيكا وعبدالله جمعة وسعيد مراد وفريد شوقي في خط الوسط، وهيرمان كواو وأحمد جمعة ومحمد الشامي وأحمد شرويدة في الهجوم.

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